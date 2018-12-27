Стало відомо, як Трамп “відкосив” від армії – NYT

The New York Times провели розслідування.



Медичний документ з фіктивним діагнозом для Дональда Трампа, який звільняв його від проходження військової служби, був наданий лікарем, який орендував у його батька офіс.

Про це йдеться в дослідженні американського видання The New York Times, оприлюдненому в середу.

“Восени 1968 року Дональду Трампу був своєчасно поставлений діагноз кісткової шпори (наріст, утворений поверх нормальної кістки – ред.), що дозволило йому отримати медичне звільнення від військової служби під час кампанії у В’єтнамі”, – наголошується в публікації.

Протягом наступних 50-ти років було таємницею, як оформили звільнення і хто поставив такий діагноз. Сам же Трамп під час президентської кампанії заявив, що не може згадати, хто підписав медичний висновок.

Тепер таке пояснення з’явилося, пише газета.

“Мова йде про лікаря-подологе (який займається лікуванням ступень – ред.) з Квінса, який орендував свій офіс у батька Трампа, Фреда Трампа-старшого”, – йдеться у публікації.

При цьому недвозначно передбачається, що такий діагноз був поставлений і оформлений документально як виявлення люб’язності до батька нинішнього президента США.

Сам доктор Баунштейн, причетний до цієї історії, помер у 2007 році. Однак про все докладно розповіли дочки лікаря, які стверджують, що батько ділився з ними розповідями про цей випадок.

“Це було історією родини”, – зазначила виданню одна з дочок лікаря Еліза Браунштейн. Вона додала, що це завжди буде предметом обговорення як у колі сім’ї, так і з друзями.

Тим часом, NYT не знайшла документів, які підтверджували б сплачені рахунки. Проте наголошується, що Білий дім не відповів на запит газети прокоментувати ситуацію.