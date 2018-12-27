Колишній міністр оборони ДНР, один з головних ініціаторів «російської весни» Ігор Стрільців стоїть в одиночному пікеті біля будівлі Мзс, місто Москва.

Може сміливо і спокійно повторювати слідом за своїм кумиром Миколою Кривавим: «Кругом зрада, боягузтво і обман».

А пам’ятаєте, як у 2014 році «інтелектуальні націоналісти» говорили про Стрелкове з захопленням як про готовому національного лідера, втілення всіх російських пригнічених мрій?

Хороша ілюстрація до простого висновку. Криваве божевілля «російської весни», від початку до кінця — результат лише зловісних державних зусиль. Пропагандистських, адміністративних, фінансових. Як тільки держава за своїм причин втратило інтерес — нечисленні по-справжньому ідейні патріоти-державники», втратили все, розповзлися, ворушачи вусами, назад по щілинах. Роблять тепер вилазки на одиночні пікети. Стоять з ідіотськими гаслами на порожній площі, серед мерзлої порожнечі.

Тільки от тисячі загиблих людей не повернути.