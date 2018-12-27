

Глава «ВТБ» викрав у власного держбанку 326-метрову квартиру у VIP-комплексі «Три Тополі»?

Коли найдорожча комерційна утриманка країни Наїля Аскер-заде отримувала палаци і машини на суму 1 млрд рублів від президента збиткового держбанку ВТБ Андрія Костіна, то особисто реєструвала подарунки. При здачі документів на перший спонсорський BMW Х5 ХDRIVЕ50I (номер Е515РН197) Наїля вказала адресу, куди її поселив страждає на ожиріння другого ступеня коханий чоловік, 2 — й Вражский провулок, корпус 1, квартира 1. 326-метрові апартаменти займають цокольний, перший та другий поверхи VIP-комплексу «Три тополі». Середня ціна житла — $6 млн.

«Футляр від віолончелі» публікує надіслану читачами архівну виписку Росреестра, очищеного героями #Tatler. Згідно виписки квартирою через ВТБ володіла держава. У 2006 році керівник держбанку її приватизував — за фіктивною ціною переписав площу на свій особистий іноземний офшор «Ларою Ентерпрайзіс». У 2015 році Андрій Костін завершив квартирну крадіжку і офіційно став єдиним власником житла Наїлі Аскер-Заде.

Спочатку в будинку було 7 квартир. Господарем найбільшою з них був директор держкомпанії «Корпорації розвитку» Сергій Маслов, якого разом з сімейної яхтою і картинами Сальвадора Дали заарештували за казнокрадство. У його справі теж фігурував 1 млрд рублів, зниклий з бюджету.

Зборів власників житла в «Трьох тополях» веде власниця квартири № 2 дружина генерала-мільярдера, який працює у заарештованих братів Магомедових. Також в ЖК отримали апартаменти Наталія Биковська (дружина будував «Три тополі» магната Вадима Мошковича), заступник голови правління «Газпромбанку» Каміль огли Фамил Садигов і метросексуал Арсен Бакієв — саме він зараз і займається справами будинку.

Бакієв заробляє на смітті, який на гроші мерії вивозить з Москви в могильники, отруюють жителів Володимирській області та інших регіонів. Жертви звалищ протестують проти екологічного тероризму, але зробити нічого не можуть — сусід Костіна финансируетпартию «Єдина Росія». Кошти, що залишилися Арсен Бакієв витрачає на персонального косметолога, стиліста, грумінг і манікюр.

Далі «Футляр» опублікує скопійовані до зачистки реєстрів документи про палаці Аскер-Заде в Жуківці-3, її особистої 228-метрової квартирі на 1-му Зачатьевском провулку, а також інші подарунки одруженого сексоголіка Андрія Костіна, які він робив Наиле і її колегам по заробітку.

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Сміттєвий манікюр сусіда Костіна

Похід в салон вже не рутина (хоча пропускати візит все ж не варто), а спосіб розслабитися і налаштуватися на приємний вечір. Віце-президент великого будівельного холдингу Арсен Бакієв розповів нам про свої грумінг-звичках і еволюції стилю.

Про першої зачісці

Моє дитинство припало на радянський час, тому стрижка була у всіх однакова. Називалася вона «молодіжна», і варіативність була тільки у виборі боку проділу. В інституті я намагався відрощувати волосся, але нічого гарного з цього не вийшло. Вже пізніше я зрозумів, що важливо не тільки класно постригтися, але і доглядати за шкірою голови, інакше просто нічого буде стригти.

Про догляд за собою

Зараз я практично за розкладом ходжу до стиліста і майстру манікюру, двічі на рік до косметолога. Домашній догляд я не обтяжую – у виборі шампунів слухаю свого стиліста. В салон я завжди намагаюся приїхати в кінці дня, щоб не повертатися до роботи. Тому похід в салон – це початок мого відпочинку. У останній візит мій стиліст запропонувала зробити мені косу чубок, і я погодився. А ще я часто прошу її зробити філіровку, щоб волосся виглядали об’ємніше. Тут допомагає догляд Nioxin, який ущільнює волосся.

Про стилі

Велика кількість грошей абсолютно не гарантує, що людина буде добре виглядати. Я пам’ятаю переломний момент у житті деяких моїх знайомих, коли вони стали разюче більше заробляти і у них з’являлося непотрібне франтівство, вони просто починали сходити з розуму і купувати дуже дивні речі. У багатьох це, звичайно, відбувається, але далеко не у всіх.

Про розподіл часу

Чим вище твоя позиція, тим ефективніше ти повинен працювати з часом. Більш того, ти повинен грамотно розподіляти повноваження серед колег, щоб звільняти час для себе. Зараз, наприклад, у мене стало більше часу, і я зайнявся гольфом, ходжу на фітнес, займаюся італійською мовою. Але все це я роблю не спонтанно, а за встановленим графіком. Навіть у догляді за собою необхідно дотримуватися розклад – салонний догляд для шкіри голови Nioxin, на який я ходжу, необхідно робити раз на два тижні. Тому після кожного візиту я відразу записуюся на наступний раз.

Про те, яким повинен бути чоловік

Якщо ми говоримо про зовнішність, то він в першу чергу повинен бути доглянутим. Я не кажу про глянцевих красенях, з ними абсолютно інша історія. Краса з часом іде, і про це потрібно пам’ятати. Причому я закликаю не починати нескінченно ходити на процедури (але забувати про це зовсім не можна), а працювати над своєю особистістю. У чоловікові найважливіше все ж харизма. Краси вистачає лише на перші 20 хвилин спілкування.

Держбанки потрошить жінка-мільярдер

Світська пані Оксана Лаврентьєва щиро ненавидить телеведучу державного каналу «Росія» Neil Аскер-Заде. До того як лідер бізнес-рейтингу «Багатоженці в еліті Росії», голова держбанку «ВТБ» Андрій Костін зробив Neil своєю коханкою і жінкою-мільярдером, Оксана жила куди багатший.

Костін офіційно одружений на літній ровесниці Наталії Гордєєвої, що не завадило Лаврентьевой народити йому сина Єгора. Фотографії хлопчика з татом глава прес-служби ВТБ Вадим Суховерхів за немислимі гроші роками вичищав з Рунету.

Андрій Костін подарував мамі Єгора Aston Martin DB9, Mercedes Benz S 500 L 4-MATIC, Mercedes Benz SL500 і 195-метрову квартиру в ЖК «Кунцево». Лаврентьєва в’їхала в особняк на Рубльовці, на неї як з рогу достатку посипалися запаморочливі контракти від ювелірного дому «Космос-Золото» і косметичного бренду Egomania, фотосесії в журналах ELLE, l’officiel, InStyle, Collezioni, Menu Magazine, HELLO, ОК, Grazia, зйомки у кліпах Діми Білана, Валерія Меладзе, Валерія та Стаса П’єхи, ролі в серіалах «Клуб» і «Маргоша». Самим цінним подарунком Костіна Лаврентьевой, підірвали фінансові показники збиткового банку ВТБ, стала компанія «Русмода», куди працевлаштували відразу кілька сот чоловік.

Наїля Вагіф Кизи Аскер-Заде не дарма витіснила Оксану Лаврентьеву, її сина і кілька молодших коханок з життя Андрія Костіна. Зрілий чоловік став жити з юною Наїль, яку представив співробітникам як свою помічницю, 327-метровій квартирі на 2-му Вражском провулку. Ці апартаменти належали «ВТБ», потім керівник банку переоформив їх на свій особистий іноземний офшор, а потім — на самого себе. За інтим Андрій Костін відразу ж розплатився з Аскер-Заде інший VIP-квартирою в центрі Москви, чия площа склала 228 метрів (250 млн рублів). Потім оформив на дівчину 920-метровий палац в Жуківці з особистим маєтком (620 млн рублів), BMW 650I Х-drive, BMW Х5 Х-Drive 50I, BMW 325I і інші автомобілі в люксової комплектації.

При цьому банкір підтримував паралельні романи і мав на утриманні інших жінок. Згідно з документами агентства «Руспрес», загальна вартість покупок, які Костін зробив для однієї Наїлі Аскер-Заде, перевищує мільярд. Історія дарувань через офшори і довірених осіб Костіна чекає вдумливих дослідників з ФСБ. Вони можуть зайнятися цією темою після звільнення одного Наїлі і призначення главою «ВТБ» більш моногамного, молодого і дієздатного Ігоря Шувалова.

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Російський банкір Андрій Костін вкрав у держбанку квартиру за $6 мільйонів для своєї коханки оновлено: Грудень 27, 2018 автором: Redactor