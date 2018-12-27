У Холодницкого знову не погодили підозра екс-главі НАПК Корчак

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) відмовилася погоджувати проект підозри в декларуванні недостовірної інформації колишньої глави Національного агентства з питань запобігання корупції (НАПК) Наталії Корчак. Про це повідомляє агентство «Українські новини» з посиланням на джерело в прокуратурі.

За словами співрозмовника видання, поки немає підстав для погодження підозри. Тому проект підозри повернений назад в Національне антикорупційне бюро (НАБУ).

Раніше повідомляв, що за місяць на посаді глави НАПК Корчак заробила 102,2 тисячі гривень. А середній розмір премії Корчак становив 49,3 тис. грн на місяць. У той же час за 2016 рік екс-глава НАПК задекларувала 1,325 млн гривень.