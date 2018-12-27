Пора вводити воєнний стан на ринку мінеральних добрив

Російська Федерація планомірно знищує дві галузі України: аграрну та хімічну. А допомагають їй у цьому найважливіші союзники окупанта — українські корумповані чиновники.

У війні перемагає той, у кого більше ресурсів. Начебто це розуміють і в Україні і в Російській Федерації. Товараооборот між країнами знижується, але незважаючи на всі введені Україною мита і санкції, на ринку мінеральних добрив все ще панують російські виробники з часткою понад 70%. Тим самим утримуючи фактично в заручниках дві галузі економіки України: хімічну і аграрну.

У грошовому вираженні ринок добрив це 2 мільярди доларів в рік, але це тільки офіційно. Адже є ще й контрабанда. А при відсутності контролю на полях України може виявитися все, що завгодно: від дешевих підробок до отрутохімікатів.

Схеми ввезення російських добрив

Оскільки ввезена продукція обчислюється десятками тисяч тонн, то на виручку російським товарам приходять митники і співробітники «Укрзалізниці» з банальної підробкою документів. На умовах анонімності один з колишніх митників розповів «Аgroreview»(https://agroreview.com/ru/news/chernyj-rynok-myneralnyh-udobrenyj-rossyjskaya-uhroza-ukraynskomu-apk?page=92 один із прикладів: «Приходить до нас залізничний склад з Росії з добривами, на які накладено ембарго. Природно, його не пропускають. Склад відганяють у відстійник на територію РФ, причому українські митники його чудово бачать. Він стоїть там три-чотири дні, а потім спокійно підходить знову з тим самим вмістом, але вже з абсолютно іншими документами». За тими ж схемами працюють і в українських портах. На жаль, можливість поповнити власні кишені для злодійкуватих чинуш важливіше, ніж тисячі випадків отруєння гербецидов, виснаження нашого чорнозему дешевим контрафактом і зниження врожайності.

Чиновники допоможуть

Не відстає в цьому ділі і відомство Остапа Семерака. Оскільки саме міністерство екології та ресурсів України дозволяло використання російських добрив марок 33-1-1 і 33-3 в обхід мит. Після чого почало видавати дозволи на використання селітри з 27% азоту (при стандартних 34%).