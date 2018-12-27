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На пляжі Таїланду прогриміли вибухи

27.12.2018

На пляже Таиланда прогремели взрывыСапери знешкодили поблизу ще три бомби

У четвер, 27 грудня, на пляжі в провінції Сонгкхла (Таїланд) на пляжі вибухнули дві бомби. Про це повідомляє Bangkok Post.

В результаті вибухів пошкоджено статуя “Золота русалка”, встановлена на пляжі і вважається неофіційним символом провінції Сонгкхла. Жертв серед населення немає. Поліція з’ясовує, чи були бомби встановлені місцевими мусульманськими сепаратистами.

Відзначається, що сапери знешкодили поблизу ще три вибухових пристрої, виявлених поблизу сміттєзвалища і під скелями поруч зі статуєю русалки.

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