У Німеччині назвали винних у поломки літака Меркель

Стався збій напруги.



Авіакомпанія Lufthansa винна в поломки літака, із-за якої канцлер Німеччини Ангела Меркель не змогла вчасно прибути на саміт G20 в Аргентині. Про це пише Spiegel з посиланням на доповідь бундесверу в четвер, 27 грудня.

Літак Airbus A340, названий на честь першого канцлера ФРН Конрада Аденауера, був перероблений Lufthansa під урядові потреби ще в 2009 році. З тих пір компанія продовжує його технічне обслуговування. Ще в 2010 році перевізник оновив систему зв’язку повітряного судна на Audio management unit, проте з якоїсь причини не поінформував про це пілотів і виробника, йдеться в документі.

Spiegel зазначає, що Airbus вже багато років тому розіслала всім операторам літаків з оновленою системою зв’язку інструкції на випадок непередбачених обставин. Проте Конрад Аденауер у списках не значився. У підсумку саме подібна халатність і стала причиною проблем.

Коли літак з канцлером на борту вилетів з Берліна, з-за одного з трансформаторів стався збій напруги. Зазвичай це не викликає поломок, оскільки є резервні джерела живлення, однак в даному випадку модифікований блок зв’язку перестав працювати, і відновити його невірної інструкції не вдалося. У підсумку з землею змогли зв’язатися тільки по супутниковому телефону.

Крім цього, збій вплинув на роботу гідравлічної системи, яка в числі іншого відповідає за скидання пального.