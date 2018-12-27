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Астролог розповіла журналістам, хто стане наступним президентом України

27.12.2018

Астролог рассказала журналистам, кто станет следующим президентом Украины

Астролог Олена Максимова розповіла, хто стане наступним президентом України.

За словами астролога, вибори нового глави держави, дуже сильно розчарують, а на ранок після виборів, 1 квітня, у багатьох українців буде відчуття того, що їх обдурили.

«31 березня — не вдала дата для багатьох кандидатів. Вибір народу буде істотно відрізнятися від соцопитувань, які будуть озвучувати під час передвиборної гонки», — пояснила вона.

Також Олена Максимова пояснила, що за її прогнозами, стане новим гарантом чоловік, а не жінка. При цьому, вона зазначила, що у чинного глави держави Петра Порошенка шансів зовсім мало, а дата самих виборів — для нього не вдала.

«Нового обличчя теж не побачимо. Це буде очікувана особистість», — додала вона.

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