Астролог розповіла журналістам, хто стане наступним президентом України

Астролог Олена Максимова розповіла, хто стане наступним президентом України.

За словами астролога, вибори нового глави держави, дуже сильно розчарують, а на ранок після виборів, 1 квітня, у багатьох українців буде відчуття того, що їх обдурили.

«31 березня — не вдала дата для багатьох кандидатів. Вибір народу буде істотно відрізнятися від соцопитувань, які будуть озвучувати під час передвиборної гонки», — пояснила вона.

Також Олена Максимова пояснила, що за її прогнозами, стане новим гарантом чоловік, а не жінка. При цьому, вона зазначила, що у чинного глави держави Петра Порошенка шансів зовсім мало, а дата самих виборів — для нього не вдала.

«Нового обличчя теж не побачимо. Це буде очікувана особистість», — додала вона.