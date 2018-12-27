Порошенко вперше отримав за Roshen дивіденди від Rothschild

Компанія Rothschild, яка керує і управляє трастом корпорацією Roshen, вирішила вперше перерахувати дивіденди Петру Порошенку. Про це повідомили в Адміністрації президента, передає агентство «Інтерфакс-Україна».

Порошенко отримав дивідендів на суму майже 557 млн грн. З цих грошей президент сплатить майже 60 млн грн податків, зазначили в Адміністрації.

У президента наголосили, що з моменту передачі корпорації Roshen в траст майже три роки тому Порошенко не отримував дивідендів від підприємств.

Частина отриманих Порошенко грошей, зокрема, можуть піти на політичну рекламу. Мовляв, Порошенко на неї витрачає власні кошти, зазначили в Адміністрації. Частина отриманих дивідендів Порошенко витратить на благодійність, запевнили в АП.

У Порошенка відзначили, що за 2014-2018 роки в держбюджет і місцеві бюджети Roshen заплатив 8,2 млрд грн податків, митних платежів та єдиного соціального внеску.

Раніше повідомляв, що українські компанії Roshen”, «Конті» та «АВК» увійшли у рейтинг найбільших виробників солодощів в світі Global Top 100 Candy Companies.

За даними ЗМІ, незважаючи на свої обіцянки в 2014 році продати кондитерську корпорацію Roshen, Порошенко продовжує отримувати прибуток від її діяльності.