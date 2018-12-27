Німеччина планує рекрутувати іноземців в Бундесвер

Мова йде про лікарів або IT-фахівцях.



В бундесвер збираються залучати іноземців. Уряд ФРН вивчає можливість рекрутувати громадян країн Євросоюзу для виконання окремих завдань, заявив генеральний інспектор бундесверу Еберхард Цорн (Eberhard Zorn) у четвер, 27 грудня, в інтерв’ю виданням медіаконцерну Funke Mediengruppe. За його словами, йдеться, зокрема, про лікарів або IT-фахівцях.

За даними Funke Mediengruppe, уряд ФРН провів консультації з партнерами в ЄС з цього питання. Більшість країн, особливо у Східній Європі, відреагували стримано. Зокрема, в Болгарії висловили побоювання у зв’язку з можливим витоком фахівців. У Німеччині живе 530 тисяч громадян країн Євросоюзу у віці від 18 до 30 років, частина з них може бути зацікавлена у службі в армії.

На думку уповноваженого бундестагу у справах військовослужбовців бундесверу Ханса-Петера Бартельс (Hans-Peter Bartels), рекрутування громадян країн ЄС в бундесвер “не стане чимось особливим”, оскільки й зараз у німецькій армії служать “багато солдатів з міграційними корінням і подвійним громадянством”. Однак, як зазначив політик, було б ілюзією сподіватися, що це вирішить всі проблеми з поповненням армії.

В даний час бундесвер налічує 182 тисячі військовослужбовців. Згідно з планами міністерства оборони, до 2025 року чисельність армії повинна збільшитися до 203 тисяч. В першу чергу, новий персонал потрібно в підрозділ з кібербезпеки і для здійснення проектів у рамках Європейського оборонного союзу.