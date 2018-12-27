У Китаї екс-заступник глави зовнішньої розвідки засудили до довічного за хабарі і продаж секретної інформації

Чиновника звинувачують у хабарництві, фіктивних ділових угодах і продажу секретної інформації.

Судовий процес над Ма Цзянем почався після скандалу з колишнім членом постійного комітету Політбюро ЦК Комуністичної партії Китаю (КПК) Чжоу Юнканом, якого в 2015 році теж засудили до довічного ув’язнення. Слідство з’ясувало, що Чжоу і його родичі отримали хабарі на $21,3 млн.

В січні 2015 року Центральна комісія Компартії Китаю з перевірки дисципліни оголосила про початок розслідування відносно Ма Цзяня. Через рік, у 2016 році, він був виключений з КПК.

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Ма Цзяня звинуватили у хабарництві на суму $14,56 млн, він також незаконно заробив майже 5 мільйонів юанів ($730 тис.) на торгівлі акціями на основі інсайдерської інформації.

Крім того, суд встановив, що Ма Цзянь постачав інформацію і співпрацював з найбільш розшукуваним втікачем з Китаю, мільярдером Го Венгуем, який проживає в Нью-Йорку. Венгуй відомий своєю критикою ряду високопоставлених чиновників КНР, яких він звинувачує у корупції. У Китаї його звинувачують за статтями 19, в тому числі у хабарництві, шахрайстві, відмиванні грошей, викрадення людей і зґвалтуванні.