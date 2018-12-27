Компанії з орбіти Дубневичів «погоріли» на змові при закупівлі «Укрзалізниці»

Антимонопольний комітет (АМКУ) наклав штраф на ТОВ «Експозиція» та ПП «Еврооснова-СМ» за змову на закупівлі «Укрзалізниці» в 2015-2016 роках. Про це повідомив голова київського обласного територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, компанії повинні в цілому сплатити 13,884 млн гривень. Їм також заборонено брати участь у публічних закупівель протягом трьох років.

Засновником «Експозиції» є Андрій Бохенок, а директором – Михайло Врублевський. Фірма зареєстрована у Городку (Львівська область) по вулиці Комарновская, 66. За цією ж адресою зареєстроване ТОВ «Квадрохим», співвласницею якого, за даними ЗМІ, були дружини братів-депутатів Дубневичів, Наталя та Тетяна.

Раніше повідомляв, що Солом’янський районний суд Києва наклав арешт на банківські рахунки ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Енергія-Новояворівськ», кінцевими бенефіціарами якого є Дубневичи.

До цього детективи НАБУ отримали доступ до руху грошей на рахунках Дубневичів. Перевірку проведуть в рамках розслідування кримінального провадження про можливе розкрадання понад 300 мільйонів кубометрів природного газу НАК «Нафтогаз Україна» на загальну суму понад 1,4 мільярда гривень.

Нагадаємо, також, що брати Дубневичи увійшли в п’ятірку найбагатших нардепів.