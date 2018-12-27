Трамп передумав виводити війська з Іраку

Трамп провів телефонну розмову з іракським прем’єр-міністром.

США не будуть виводити свої війська з Іраку. Про це заявив американський президент Дональд Трамп на зустрічі з американськими військовослужбовцями на базі Айн аль-Асад у провінції аль-Анбар на заході Іраку під час свого несподіваного візиту в цю країну, повідомляє Анадолу.

Трамп в Іраку провів зустрічі з високопоставленими американськими військовими і провів телефонну розмову з іракським прем’єр-міністром Аділем Абдульмехди.

“Вашингтон не планує виведення військ з Іраку”, – сказав президент США.

За його словами, США могли б використовувати базу в Іраку, “якщо б хотіли щось зробити в Сирії”.