В Альпах врятували хлопчика, майже годину перебував під лавиною

Дитина з батьками катався в небезпечній зоні.



У французьких Альпах, після 40 хвилин перебування під сніговою лавиною, врятували 12-річного хлопчика. Про це повідомляє французька радіостанція France Bleu.

За інформацією ЗМІ, дитина разом з батьками катався на гірських лижах за межами безпечних трас в районі гірського курорту Ла-Плань (французькі Альпи).

У цьому місці зійшла лавина – зона снігового завалу склала 200 на 150 метрів. На місце події швидко прибули рятувальники. Хлопчика вдалося виявити тільки за допомогою спеціально навченої собаки, адже на ньому не було радіомаяка, який зазвичай використовують лижники.

Рятувальники зізнаються, що дитину знайшли живим, “можна вважати справжнім дивом, адже зазвичай люди гинуть під снігом вже через 15 хвилин”. Хлопчик лише зламав ногу, його доставили в лікарню.