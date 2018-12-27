У Франції підрахували суму збитків через “жовтих жилетах”

43 тисяч чоловік тимчасово втратили роботу.



За місяць торговий сектор Франції втратив мінімум два мільярди євро з-за протестів “жовтих жилетах” і викликаних ними заворушень. Про це в четвер, 27 грудня, повідомляють дані Федерації торгівлі та Національної ради торгових центрів Франції.

Так, з 17 листопада поточного року упущена вигода французьких торговців склала не менше двох млрд євро. Наголошується, що це лише приблизні дані, більш точна інформація буде опублікована на початку 2019 року.

Крім того, з-за акцій, в ході яких “жовті жилети” блокували різні об’єкти, близько 43 тисяч осіб тимчасово втратили роботу.