Штрафи за неоплату паркування в Москві схвалила їх депутати Мосміськдуми будуть виплачувати

26 грудня депутати Московської міської думи схвалили підвищення штрафів за несплату парковки в Москві з 2,5 тис. до 5 тис. рублів. Цей крок в Мосміськдумі мотивували необхідністю боротьби з порушниками, зазначивши, що виплата старого штрафу є більш вигідною ніж оплата паркування. Незадовго до цього вартість паркування на деяких центральних вулицях Москви зросла до 380 рублів у годину.

Проте самі депутати Мосміськдуми, по всій видимості, не будуть платити за паркування службових машин в Москві або виплачувати штрафи за неоплату зі своєї кишені. До такого висновку прийшли в московському штабі Олексія Навального, вивчивши свіжу закупівлю Мосміськдуми.

“За день до прийняття рішення про підвищення штрафів, Мосгордума розмістила на закупівлю 222 мільйона рублів на Автотранспортне і експедиційне обслуговування. За розпливчастим формулюванням ховаються цілком конкретні речі, точніше автомобілі: 48 автомобілів бізнес-класу з водіями і 12 інших машин. Але найцікавіше, що оплачуються не тільки автомобілі з водіями, але й охороною, а також штрафи за порушення!” – йдеться в повідомленні активістів штабу Навального.

Судячи з документів закупівлі, ціна контракту включає як оплату автомобілів, так і супутні витрати в число яких входять витрати на обслуговування машин, страхування, оплату праці водіїв, а також оплата штрафів за паркування і порушення ПДР.

Активісти також вказали на порушення, допущене в техзавданні. У ньому наведено необхідні характеристики необхідних автомобілів представницького класу, включаючи габарити, вага і потужність двигуна. Під ці характеристики підходять тільки Audi A6.

“В умовах заявки ми бачимо явні ознаки обмеження конкуренції: очевидно, що така кількість автомобілів певної марки, та ще й певної комплектації, та ще й з водієм – є далеко не у кожної компанії. Найімовірніше, є конкретна юридична особа, під яке і написано технічне завдання”.

У зв’язку з цим представники московського штабу Навального подали у ФАС скаргу з вимогою скасувати закупівлю.