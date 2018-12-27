У США водій автобуса влаштував школярам сюрприз

Дітей чекали подарунки



У Далласі (США) водій шкільного автобуса Кертіс Дженкінс підготував юним пасажирам сюрприз.

Про це повідомляє NBC DFW.

В останній день перед початком зимових канікул, коли школярі в черговий раз увійшли в автобус, їх чекали подарунки.

«Ми говорили про речі, які вони хотіли б, і я подумки записав це», – повідомив Дженкінс.

Дженкінс спочатку планував провести обмін подарунками. Коли його дружина Шанекиа сказала, що деякі діти, можливо, не зможуть принести подарунок, Дженкінс вирішив купити подарунки за свої гроші.

Водій відкладав трохи грошей з кожної зарплати, щоб купити головоломки, ігри та інше. За словами дружини, він місяцями готував сюрприз.

В результаті діти були дуже здивовані і раді подарункам. Зокрема, 11-річний Ітан отримав червоні навушники. За словами мами хлопчика, Дженкінс завжди добрий до дітей.

Дженкінс сказав, що коли колега дізналася, що він оплачує всі подарунки сам, вона наполягла на тому, щоб купити велосипед для одного з учнів. Крім того, один з батьків дав йому 100 доларів, дізнавшись про ідею про подарунки.

Дженкінс сказав, що в дитинстві не отримав на Різдво великих подарунків. Його тітка дарувала йому шкарпетки, і він був дуже радий такому подарунку, оскільки ходити в школу в порваних шкарпетках було соромно.