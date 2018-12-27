Долар в Україні активно дорожчає

“Потім котирування піднялися до 27,42-27,45 грн./$. Бізнес став продавати менше долара, розуміючи, що ось-ось отримає від Держказначейства відшкодування з ПДВ. У теж час відчувається поступове зростання попиту на валюту”, – уточнив Гриненко.

Нацбанк поки спостерігає за ситуацією з боку, і не проявлявся у функціоналі Matching. Фінансисти не вірять сьогодні у великі продажу долара на міжбанку, тому не чекають появи регулятора на торгах.

За оцінками скарбників, НБУ вчора викупив близько $30 млн. Але навіть це не завадило безготівковим долара подешевшати на 12 копійок – до 27,25-27,29 грн./$. При цьому фінансисти допускали різнобічне рух курсу, в очікуванні великих виплат по ПДВ.