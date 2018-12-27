Київська влада анонсували підвищення квартплати

З 1 січня 2019 року в Києві квартплата збільшиться в частині обслуговування будинків і прибудинкової території. Про це заявив на брифінгу заступник голови КМДА Петро Пантелєєв, пишуть Вести.

За його словами, це пов’язано з підвищенням цін на електроенергію, що використовується для освітлення місць загального користування і функціонування ліфтів у багатоквартирних будинках. «Зростає ціна електроенергії для експлуатації ліфтів, освітлення місць загального користування, відповідно до рішення Національної комісії, яка здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ). Цей факт безумовно вплине на збільшення вартості утримання будинків», — зазначив Пантелєєв.