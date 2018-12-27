Повінь – зміна системи

Menu
Close

Екс-прокурору АТО Кулику загрожує до п’яти років в’язниці

27.12.2018

Колишній прокурор сил Антитерористичної операції Костянтин Кулик може отримати п’ять років тюремного ув’язнення за незаконне збагачення. Про таке покарання буде просити суд Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), повідомляє агентство «Українські новини» з посиланням на джерело у відомстві.

«Будемо просити для нього п’ять років позбавлення волі реально», — сказав співрозмовник агентства.

Він також уточнив, що змінився склад колегії суддів, справа розглядається спочатку.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАПК) перевірило декларації Кулика за 2015 і 2016 рік і не знайшло ознак незаконного збагачення.

Нагадаємо, нещодавно Кулик став заступником начальника департаменту міжнародного правового співробітництва — начальником відділу процесуального керівництва у кримінальних проваджень Генпрокуратури.

Читайте також:   У Держстаті розповіли, як змінилися ціни на продукти
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *