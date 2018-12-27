У Польщі створять шість нових міст

Кількість міст зросте до 936-ти.
У Польщі в наступному році з’явиться шість нових міст, йдеться у розпорядженні польського уряду.
У Малопольському воєводстві на півдні країни з’явиться місто Кошице.
У Свєнтокшиському воєводстві (південь Польщі) статус міст отримають відразу три населених пункти Нова Слупя, Пежхница і Шідлув.
По одному місту з’явиться на півночі країни – Вельбарк (Вармінсько-Мазурське воєводство) і Любовидз на сході в Мазовецькому воєводстві.
Кількість міст у Польщі збільшиться до 936-ти.