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У Польщі створять шість нових міст

27.12.2018

В Польше создадут шесть новых городовКількість міст зросте до 936-ти.

У Польщі в наступному році з’явиться шість нових міст, йдеться у розпорядженні польського уряду.

У Малопольському воєводстві на півдні країни з’явиться місто Кошице.

У Свєнтокшиському воєводстві (південь Польщі) статус міст отримають відразу три населених пункти Нова Слупя, Пежхница і Шідлув.

По одному місту з’явиться на півночі країни – Вельбарк (Вармінсько-Мазурське воєводство) і Любовидз на сході в Мазовецькому воєводстві.

Кількість міст у Польщі збільшиться до 936-ти.

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