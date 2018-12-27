Туреччина пережила першу авіабомбу власного виробництва

Авіабомбу розігнали до швидкості 1850 км/ч.



Туреччина успішно випробувала першу вітчизняну авіабомбу MK-84. Про це в четвер, 27 грудня, пише Анадолу.

Випробування пройшли на базі HABRAS в районі Карапынар провінції Конья. За випробуваннями спостерігав міністр промисловості і технологій Туреччини Мустафа Варанк.

Відзначається, що авіабомба вагою в одну тонну подолала швидкість звуку і пробила бетонну мета завтовшки один метр, укріплену сталевою арматурою.

Як повідомили в Міністерстві промисловості і технологій Туреччини, в процесі випробувань авіабомбу розігнали до швидкості 1850 кілометрів на годину.

Раніше за кордоном була успішно випробувана мініатюрна проникаюча боєголовка для бомби вагою 113 кілограмів. За випробуваннями спостерігав президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.