Парламент Ізраїлю проголосував за саморозпуск

Причиною розпуску Кнесету стали розбіжності навколо законопроекту про призов на військову службу ультраортодоксальних євреїв.

З 2 січня Кнесет Ізраїлю йде на «передвиборні канікули». При цьому уряд Біньяміна Нетаньяху продовжить працювати до тих пір, поки не буде сформований новий кабінет.

Як повідомляло EADaily, правляча коаліція Ізраїлю 24 грудня оголосила про розпуск парламенту країни і проведення у квітні 2019 року дострокових виборів.

Нагадаємо, в листопаді 2018 року, після укладення Ізраїлем чергового перемир’я з контролюючим сектор Газу палестинським рухом ХАМАС, у відставку подав міністр оборони єврейської держави Авігдор Ліберман, лідер партії «Наш дім – Ізраїль».

Тоді Нетаньяху ціною великих зусиль вдалося уникнути розвалу коаліції і призначення дострокових парламентських виборів.

Чергові парламентські вибори в Ізраїлі повинні були відбудуться в листопаді наступного року.