Who is mister Дворецький? Банкір або рейдер?

«Цікавий ви чоловік! Все у вас в порядку. Дивно, з таким щастям — і на свободі!». Ці слова з безсмертного роману Ільфа і Петрова «Золоте теля», сказані великим комбінатором Остапом Бендером на адресу підпільного мільйонера Корейко, повністю відображають суть нашого розслідування про шахрайскіх схемах власників «Індустріалбанку» та їх спільників в протистоянні з рядовим Романом запорожцем Труфановым.

По суті, ця історія про те, як добро ніяк не може перемогти зло з-за того, що змушений всім доводити, що правда на його боці, а тому воно і є добро! А ще й тому, що ОЗУ «Індустріалбанку» на чолі з Ігорем Дворецьким – це не просто зло, а зло хиже, багатолике й нещадне до звичайних людей. Але Дракон, як це і належить, все одно буде переможений. Неодмінно! Просто він поки про це не знає…

Коротко нагадаємо суть нашого журналістського розслідування. Все почалося в 2011 році з того, що АКБ «Індустріалбанк» за допомогою своїх афілійованих структур ТОВ «Ріал Проперті 2011» та ТОВ «Проект Майстер», продав будівлю колишнього кінотеатру ім. Леніна, і одним з його нових співвласників став громадянин Австрії Хаймо Турин. Через деякий час, в результаті маніпуляцій з купівлею-перепродажем часток всередині фірми-власника, австрійський інвестор втратив понад одного мільйона євро, а потім будівлю кінотеатру було продано повторно, але вже іншому покупцеві — запорожцю Роману Труфанову, за яке той заплатив «Індустріалбанку» дванадцять мільйонів гривень. Після довгих судових розглядів Верховний Суд України визнав цю угоду купівлі-продажу недійсною, і все повернулося на круги своя.

Розуміючи, що по-хорошому повернути гроші не вийде, ошуканий покупець Роман Труфанов вирішує продовжити боротьбу і направляє офіційну заяву в Національне антикорупційне бюро, СБУ, Генеральну прокуратуру, Національну поліцію і Національний Банк України з проханням провести об’єктивне розслідування по суті справи з метою повернути свої гроші, якими незаконно заволодів «Індустріалбанк». Однак всі перераховані вище інстанції та правоохоронні органи дистанціювалися від проблеми, відбулися формальними відписками і не зробили ніяких конкретних дій.

Зате друга сторона конфлікту — «Індустріалбанк» пішла іншим шляхом. Не маючи ні найменшого бажання повертати Р. Труфанову вкрадені у нього гроші, Ігор Дворецький і компанія спробували заднім числом змінити текст рішення Верховного Суду у свою користь. Однак цього разу шулерів спіткала невдача.

Та й третій учасник цієї хитромудрої багатоходівки — загадковий співвласник історичної нерухомості австрієць Хаймо Турин теж виявився хлопець не промах. Він чомусь раптом задався питанням: а звідки у Романа Труфанова гроші на купівлю будинку? І, не довго думаючи, в особі адвоката Я. Гришина звернувся в Державну фіскальну службу з проханням перевірити законність отримання Р. Труфановым доходів і сплати з них податків. І це при тому, що, як згодом з’ясувалося, сам австрійський пан є фігурантом кримінальної справи за підозрою у легалізації та відмивання валютних коштів у великих розмірах, які були незаконно ввезені на територію України!

Не потрібно бути семи п’ядей у чолі, щоб оцінити і зрозуміти очевидне: проти обдуреного покупця Романа Труфанова в боротьбі за грошові знаки б’ється не тільки пов’язана однією метою ОЗУ Ігоря Дворецького. Їм у цій війні на знищення, на жаль, успішно підіграє вся наша державна машина, до якої, крім судових та правоохоронних інстанцій, тепер долучився ще й Національний Банк України. І тут виникає питання: чому в цій заплутаній багаторічної історії нікому не вигідно і не потрібно, щоб перемогли закон і справедливість? Чому в Україні Феміда у всіх її іпостасях із завидною завзятістю закриває очі на кричущі беззаконня і правовий безлад? Спробуємо розібратися в цьому питанні.

Не отримавши на свої запити і скарги ніякої підтримки від офіційних державних інстанцій, Роман Труфанов не опускає рук і робить чергові спроби достукатися до можновладців, направляючи скарги у Верховну Раду і Національний банк України.

Звертаючись відразу в два комітети Верховної Ради — з питань фінансової політики та банківської діяльності та запобігання і протидії корупції Роман Труфанов розраховував отримати сприяння у справедливе розслідування інциденту, а від НБУ — рішення позбавити «Індустріалбанк» банківської ліцензії за грубі порушення і протизаконні дії проти громадянина України. Як і слід було очікувати, у Верховній Раді виявилося своїх клопотів по горло. Ще б! Народні обранці зайняті справами великої державної важливості, негоже їм розмінюватися на такі дрібниці, як метушня навколо якогось там кінотеатру в Запоріжжі… Навіть непристойно якось виходить. Та й заморські курорти на Новий рік для них вже замовлені і манять своїми пляжами і пальмами. А ось Національний банк з відповіддю не забарився. Як з’ясувалося з його листа, Законом України «Про банки і банківську діяльність» не передбачено проведення НБУ інспекційних перевірок на підставі звернень (скарг) громадян. У листі сумлінно перераховані всі випадки, за що банки можуть бути позбавлені ліцензії, і люб’язно повідомлено, що отримана від Р. Труфанова інформація буде врахована при контролі відносин «Індустріалбанку» з пов’язаними особами.

Напрошується питання: а як тоді можна відібрати ліцензію у банку-порушника, якщо реагувати на його порушення та перевіряти їх не можна? І як, в такому разі, НБУ взагалі здійснює нагляд за діяльністю сотень комерційних банків по всій країні? По скайпу? І хто, цікаво дізнатися, НБУ заборонив проводити перевірки, якщо він сам і є головний Банк країни? Може особисто Президент або МВФ? А може перевірці заважає воєнний стан? Тоді зрозуміло. Як це вони про таку козирну причину забули! Недопрацьовують в Нацбанку, ой як недопрацьовують!

Паралельно з цим ще одна скарга про порушення податкового, валютного і митного законодавства відносно громадянина Австрії Хаймо Турина була спрямована Романом Труфановым в Державні фіскальну службу, службу фінансового моніторингу, митної служби, а також до Генеральної прокуратури і НАБУ. У ній він наводить обставини того факту, що за період з 2009 по 2017 роки Хаймо Турин ввіз на територію України близько п’яти мільйонів (!) євро без декларування та сплати з них податків.

Першими на цю скаргу Р. Труфанова відреагували в Держфінмоніторингу. Та ще як відреагували! У листі, підписаному особисто керівником служби В. Черкаським сказано, що, з урахуванням специфіки Держфінмоніторингу, надана Р. Труфановым інформація буде врахована при проведенні відповідних заходів, передбачених Законом України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів. Але! У зв’язку з тим, що отримана в результаті перевірки інформація є таємницею (пункт 40, частина 1, стаття 1, Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих незаконним шляхом»), вона не може бути надана Р. Труфанову. Під як. А ви як думали? Це вам не жарти! Всі знаємо, але не скажемо! Це вам не Нацбанк, якому нічого не можна перевіряти, так як він сам собі це заборонив. Тут люди серйозніше. Їм можна все! Але! Якщо все і всі будуть знати, то яка ж це комерційна таємниця, і яке ж тоді військове становище!

Ну, а про реагування нашої рідної Прокуратури Запорізької області взагалі любо-дорого розповісти. Виявляється, на їх думку, факти того, що Хаймо Турин ввіз в Україну п’ять мільйонів євро (!), без декларування та законної легалізації не знайшли підтвердження в ході досудового розслідування і судового розгляду, і тому в прокуратурі не бачать підстав для отримання додаткової інформації з цього приводу. Втім, в кінці листа прокурори люб’язно радять звертатися в суд, якщо раптом їх відповідь комусь не сподобається. Так-то воно так. Але! А як же тоді бути з тим фактом, що Хаймо Турин все-таки нелегально ввозив валюту на територію України, і це відображено в матеріалах кримінальної справи (судове провадження №335/3466/14-до)? Може панам прокурорам слід ретельніше вивчити текст вироку Орджонікідзевського районного суду р. Запоріжжя від 23.03.2017.? Адже кому, як не самому австрійському пану краще знати, провозив він незадекларовані п’ять мільйонів євро або не провозив?

Виписка з вироку від 23 березня 2017 року по справі 335/3466/14-до:

Категорія справи №335/3466/14-до

Кримінальні справи; Злочини у сфері господарської діяльності; Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Справа № 335/3466/14-до 1-кп/335/6/2017

В І Р О К І М Е Н Е М У К Р А Ї НІ

23 березня 2017 року

місто ОСОБА_1 Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя у складі: головуючого судді Бойка О. Ю., суддів Гашук К. В., Рибалко Н.І. за участю секретаря Крижко Я. О., перекладача ОСОБА_2, прокурора Федорченко К. В., представника потерпілого ОСОБА_3, обвинувачених ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, захисників ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м Запоріжжі кримінальне провадження №12013080230001626 від 20.08.2013 року за обвинуваченням ОСОБА_4 ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_11, громадянина ОСОБА_11, який має повну середню освіту, неодруженого, не працюючого, місця реєстрації за місцем мешкання не має, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, раніше не судимого, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_5, громадянки України, яка має вищу освіту, не одруженої, дітей на утриманні не має, не працюючої, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, раніше не судимої у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. ч. 1, 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_5, громадянина України, який має вищу освіту, розлученого, маючого на утриманні малолітню дитину, не працюючого, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9, раніше не судимого, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України, встановив:

Обставини звернення з позовом про стягнення грошових коштів, які за поясненнями самого громадянина ОСОБА_12 ОСОБА_13 ОСОБА_14 він нелегально ввозив на територію України, поза митним контролем, без письмового декларування та без прикладення відповідних документів, що підтверджують зняття готівки з рахунків банків (фінансових установ), а так само коштів, які за його словами він передавав обвинуваченим з тімі ж намірами, суд вбачає приховану мету легалізації грошових коштів на території України.

Головуючий суддя О. Ю. Бойко

Суддя К. В. Гашук

Хоча, може бути, в обласній прокуратурі знають щось важливе, але приховують? Раптом, наприклад, Хаймо Турин в катівнях обмовив себе під тортурами, рятуючи честь і репутацію «Індустріалбанку»? Але, мабуть, це теж дуже секретна таємниця. Як у Держфінмоніторингу, пам’ятаєте? Ох, вже це військове становище! Нікуди від нього не сховаєшся!

Ну, а що стосується реакції модної нині антикорупційної структури НАБУ, то там відразу ж відхрестилися від проблеми і переадресували її в Державну фіскальну службу. Мовляв, не в їх компетенції, у них особливі повноваження. Т. к. вони проводять лише досудові розслідування, а в нашому випадку вже все сталося. Як-то так. У загальному і цілому.

Продовження журналістського розслідування читайте у наступній статті «Війна на знищення: ОЗУ «Індустріалбанку» знімає маски!»

Издато

Who is mister Дворецький? Банкір або рейдер? оновлено: Грудень 27, 2018 автором: Redactor