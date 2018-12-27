Пономарьов допустив закриття руху «За права людини». Організація вперше за 8 років не отримала президентський грант

Директор загальноросійського правозахисного руху «За права людини» Лев Пономарьов допустив закриття організації через нестачу фінансування.

«Насправді, ситуація така, що треба припиняти. Але я, звичайно, зараз шукаю якісь підтримки, хтось мені щось обіцяв. Нерегулярні гроші», — заявив він в ефірі радіостанції «Ехо Москви».

Пономарьов пояснив, що вперше за вісім років організація не отримала президентський грант, який є головним джерелом фінансування «За права людини».

«Там пояснюють, що ми написали погану заявку, експерти поставили низькі оцінки… Я думаю, що це не випадково. Враховуючи цей наїзд на рух і на мене, напевно, підказали, що гроші нам не треба давати», — зазначив Пономарьов.

Загальноросійський рух «За права людини» існує з 1997 року. За словами Пономарьова, в 2018 році організація отримала на свою діяльність президентський грант у розмірі 15 млн рублів. Закордонне фінансування рух не отримує, щоб не потрапити під закон про «іноземних агентів», стверджує правозахисник.

5 грудня Пономарьова заарештували за пост у фейсбуці із закликом до участі в акції «За наших і ваших дітей» в підтримку фігурантів справ «Мережі» і «Нового величі», яка пройшла біля будівлі ФСБ на Луб’янці 28 жовтня (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Він вийшов із спецприймальника через 16 діб ув’язнення під варту.

18 грудня Міністерство юстиції Росії оголосило про позапланової перевірки документів «За права людини» за останні три роки: бухгалтерської документації, розкладу штату організації, а також листування з фізичними та юридичними особами і публікації в ЗМІ.

У 2014 році Мін’юст вніс організацію в реєстр «иноагентов» через фінансування з боку іноземних фондів. Через рік рух виключили зі списку, тому що воно «припинило виконувати функції іноземного агента».