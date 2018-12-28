Кабмін розширив «чорний» список офшорних зон

Кабінет міністрів відніс Тринідад і Тобаго, Намібію, Гуам, Палау і Американське Самоа в перелік офшорних зон.

Як повідомляє прес-служба МЕРТ, Україна періодично оновлює український перелік офшорних зон з урахуванням даних глобального форуму з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей ОЕСР.

Форум сформував “чорного списку” держав, які не налаштовані на співпрацю з питань оподаткування, та не імплементують стандарти ОЕСР, в який увійшли ці країни.

У Кабміні вважають, що рішення дозволить більш ефективно запобігти та протидіяти легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення.