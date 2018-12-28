Трамп під час візиту в Ірак розсекретив позиції військових

Деякі спостерігачі вважають це порушенням заходів забезпечення секретності операцій.

Президент США Дональд Трамп під час раптового візиту на американську базу в Іраку, можливо, ненавмисно розсекретив команду спецназівців ВМС США, більш відомих як “морські котики”.

Як передає AFP, після візиту на авіабазу Айн-аль-Асад в провінції Анбар на заході Іраку Трамп оприлюднив на своїй сторінці в Twitter відео, на якому він позує в колі військових, тисне їм руки і підписує пам’ятні подарунки.

На одному з кадрів Трамп зображений з групою військовослужбовців, які, ймовірно, є бійцями підрозділу спеціального призначення SEAL Team Five.

Як правило, місцезнаходження підрозділів сил спеціальних операцій США засекречено. А бійців елітних груп на фотографіях ретушують.

Видання зазначає, що президент США, будучи головнокомандувачем, володіє широкими повноваженнями щодо розсекречення інформації, тому його твіт, ймовірно, не суперечить правилам.

Нагадаємо, що 26 грудня президент США разом із дружиною здійснили неоголошений візит на американську авіабазу Айн-аль-Асад на заході Іраку.