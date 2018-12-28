В Ізраїлі виявили новий тунель на кордоні з Ліваном

Це – п’ятий за рахунком тунель на кордоні з Ліваном



Ізраїльські військові виявили ще один тунель на кордоні з Ліваном.

“Ізраїльська армія в рамках операції «Північний щит» виявила на кордоні з Ліваном ще один тунель, ймовірно, проритий бойовиками ліванського руху «Хезболла». Тунель призначений для проникнення бойовиків на територію Ізраїлю, повідомляє ЦАХАЛ”, – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що це – п’ятий за рахунком тунель на кордоні з Ліваном, виявлений ЦАХАЛ. Виритий тунель від населеного пункту Айта аш-Шааб на півдні Лівану.

“Відповідальність за появу тунелів і наслідки цих дій лежать на уряді Лівану. Такі дії є грубим порушенням суверенітету Ізраїлю і резолюції РБ ООН №1701”, – стверджують в ЦАХАЛ.

Рух «Хезболла» і уряд Лівану поки ніяк не прокоментувала цей інцидент.