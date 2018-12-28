82% українців незадоволені роботою Порошенко

82% українців незадоволені роботою президента України Петра Порошенка, 88% – роботою Верховної Ради.

Про це йдеться в даних Соціологічної групи “Рейтинг”.

За словами соціологів, діяльність центральної влади жителі області оцінюють гірше, ніж місцевій.

Роботою прем’єр-міністра Гройсмана задоволені лише 14%, не задоволені – 79%.

Тільки 12% респондентів позитивно оцінюють діяльність Порошенко, 82% незадоволених. Робота парламенту подобається лише 6% українців, 88% незадоволених.

Однак рівень задоволеності місцевими головами вище, ніж обласною владою: роботою ОДА задоволені 23%, місцевих голів – 43%.

Щодо найкращі оцінки зафіксовано, Львівської та Харківської ОДА, найгірші – у Миколаївської, Херсонської та Луганської ОДА.

Міськими та сільськими головами більше задоволені у Хмельницькій, Харківській, Львівській та Одеській областях, найменше – на Херсонщині.