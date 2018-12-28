Напередодні свят? Генерал ВСУ висловився про новий напад Росії

Фейки російських ЗМІ і заяви офіційних осіб держави про нібито підготовку Україною ескалації напруження навколо Донбасу, Чорного і Азовського морів — спроба відвернути увагу світу від атаки на українські кораблі біля Керченської протоки.

Таку заяву зробив екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал Ігор Романенко, передає InfoResist. “Оскільки ситуація загострилася в Керченській протоці, то вони хочуть нівелювати це”, — сказав він.

Генерал зазначив, що спочатку росіяни за фактом поширювали неправду про незначне прикордонному конфлікті, нібито спровокований Україною, однак незабаром вирішили “підняти ставки”.

“Ось в такій подачі, просто так, не вийшло у них. Тому їм треба було перевести стрілку на більш суттєві обставини”, — сказав Романенко.

Він додав, що ситуація може пом’якшиться з поверненням українських військовополонених моряків, однак, на його думку, “Путін зробить це тільки після того, як осудить їх”.

“З іншого боку, як ми знаємо, часто в історії воєн свята взагалі і релігійні, зокрема, використовувалися супротивниками, щоб починати війни. Це відома історія арабо-ізраїльських воєн і так далі”, — підкреслив він, зазначивши, що реальної ескалації з боку РФ виключати не можна.

“Їм зараз потрібно зробити вигляд, що можлива світова війна. Тоді вже будуть боятися і говорити про її можливості. Таким чином, можливо, вони намагаються, зокрема, не допустити третього проходу наших кораблів”, — припустив генерал.

“Холодна війна вже йде. А ось питання загостреного та широкомасштабного продовження — коли, що і як. Але мені здається, що найближчі пару десятків днів малоймовірно”, — резюмував він.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зробив фейковое заяву про “наступ української армії разом з американськими і британськими інструкторами на збройні сили РФ”.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов різко відреагував на пропагандистську маніпуляцію і назвав слова Лаврова “маячнею сивого мерина”.