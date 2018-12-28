Основні загрози 2019 року, які можуть негативно вплинути на російську економіку

Експерти впевнені, що 2019 рік для економіки Росії несе занадто багато ризиків, тому зростання ВВП може не відбутися. Аналітиками складено рейтинг основних загроз, які розставлені по силі негативного впливу на економіку.

В першу чергу, позитивного результату не варто чекати від боротьби держави з самозайнятими, а точніше за оподаткування їх доходів. Жорсткий контроль за такою категорією осіб може призвести до низки негативних наслідків, серед яких зниження попиту на банківські перекази та втрата довіри населення до фінансових установ.

Ймовірність появи грошових замінників у вигляді криптовалют також дуже висока. В такому випадку держава втратить будь-який контроль.

У 2019 році буде заборонено пайове будівництво. В результаті невеликі будівельні компанії можуть масово збанкрутувати. Але це не всі мінуси такого положення справ. За банкрутством підуть зростання безробіття, падіння виробництва будматеріалів і низький відсоток введеного житла.

Ще один негативний фактор, який цілком очікуємо, – це новий пакет антиросійських санкцій. Ймовірність відключення від SWIFT і заборона для Росії розрахунків у доларах досить низькі, але є інші нюанси. Санкції можуть бути введені у вигляді заборони на придбання нового російського боргу і валютних облігацій російських кредитних організацій, що може призвести до девальвації.

Четвертий ризик 2019 року – падіння цін на нафту. Російська економіка нефтезависима, тому така загроза цілком очікувана. Вартість долара для населення в рублях може здивувати росіян своїм тризначним значенням.

Підвищення ПДВ, як п’ятий ризик, призведе до додаткового вилучення з економіки приблизно більше 400 млрд рублів. Як наслідок, прибутковість бізнесу буде зменшена, збільшаться ціни і знизиться купівельна спроможність, а інфляція може досягти 7%. Пенсіонери свою надбавку до пенсії в розмірі 1 тис. рублів зовсім не відчують, вона стане компенсацією інфляції.

Останній ризик для російської економіки – це відключення від світової мережі Інтернет. Ініціатори не замислюються, що це призведе до технологічної катастрофи і проблем торгового бізнесу.