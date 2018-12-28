Зеленський: Треба нам в ЄС і НАТО? Я ніколи не ходжу в гості, якщо мене не кличуть. Не хочу відчувати себе збитковим

Україна повинна вступати в будь союз на умовах, при яких вона не втратить незалежність. Таку думку в інтерв’ю засновнику видання “ГОРДОН” Дмитру Гордону висловив актор, сценарист, продюсер, художній керівник студії “Квартал 95” Володимир Зеленський.

Відповідаючи на питання Гордона, чи потрібно Україні, на його думку, вступати в ЄС і НАТО, шоумен відповів: “Моя думка: я ніколи не ходжу в гості, якщо мене не кличуть. Не хочу відчувати себе збитковим, людиною другого сорту. Звичайно, круто туди вступити… У мене питання по НАТО. Що це? Війська, які будуть захищати нас від агресорів? Якщо будуть – добре, йди домовся тихо. Кому потрібні плакати? Я не розумію: ви дипломати або хер знає хто? Треба буде – я домовлюся з НАТО. Хоча там такі умови… У нас війна на території – це вже заважає нам вступити в Альянс”.

На думку Зеленського, українцям потрібно знати, де їх чекають.

“У будь-який союз на умовах, при яких ми не втрачаємо незалежність нашої держави, – чудово! Але хай нам скажуть, де нас чекають. Може, ЄС стукає до нас: “Хлопці, будь ласка. Чого ви відмовляєтеся?” Немає. Не чути”, – додав він.

Зеленський: Якщо мене оберуть президентом, спочатку будуть обливати брудом, потім – поважати, а потім – плакати, коли піду. Читайте повний текст інтерв’ю

Україна активізувала співпрацю з НАТО в 2014 році на тлі анексії Криму Росією і початку російської агресії на Донбасі. В кінці 2014-го Верховна Рада прийняла закон, який передбачає відмову України від політики “позаблоковості“. У червні 2017 року парламент підтримав закон, що закріплює намір України вступити в НАТО.

У грудні 2017 року президент України Петро Порошенко говорив, що у недалекому майбутньому в Україні пройдуть референдуми про вступ країни в НАТО і Європейський союз.