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У США виявили тіла двох дітей, заритих в саду їх батька

28.12.2018

В США обнаружили тела двух детей, зарытых в саду их отцаЧоловіка звинуватили у приховуванні факту смерті і жорстокому поводженні з неповнолітніми.
Домоволодіння 49-річного Елвіна Крокера в містечку Гайтон обшукали минулого тижня після повідомлення про зникнення двох його дітей – 14-річною Мері Крокер і 16-річного Елвіна Крокера-молодшого.

Відзначається, що дівчинка не ходила до школи з жовтня, а її брата в останній раз бачили більше двох років тому.

Тіла дітей були виявлені закопаними в саду. Батька звинуватили у приховуванні факту смерті і в жорстокому поводженні з неповнолітніми.

Коли встановлять точну причину загибелі підлітків, Крокеру, найімовірніше, будуть пред’явлені нові звинувачення.

Крім чоловіки, звинувачення пред’явлені його дружині 33-річної Кендіс Крокер − мачусі зниклих дітей, а також тещі Кім Райт та її співмешканцю Рою Ентоні Пратеру.

За даними ЗМІ, в будинку був виявлений третій дитина, якого власті передали в медичний заклад для обстеження і спостереження.

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