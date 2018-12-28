Курс долара в Україні поб’є рекорд: прогноз аналітика

В Україні курс долара може досягти мінімальної позначки за останні півроку, опустившись в перші дні січня 2019-го до 27,1 грн/$.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив старший аналітик “Альпарі” Вадим Иосуб. “На найближчий тиждень ми очікуємо помірного зниження долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,4 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,1/27,4 грн”, – прогнозує експерт.

За минулий тиждень долар знижувався до гривні у всі робочі дні, за винятком четверга. 27 грудня долар перейшов до зростання, як на готівковому сегменті ринку, так і на міжбанку. Це пов’язано з розширенням гривневої ліквідності, що, ймовірно, викликано компенсацією ПДВ.

Основні прогнози курсу долара на 2019 рік: