Курс долара в Україні поб’є рекорд: прогноз аналітика

В Україні курс долара може досягти мінімальної позначки за останні півроку, опустившись в перші дні січня 2019-го до 27,1 грн/$.
Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив старший аналітик “Альпарі” Вадим Иосуб. “На найближчий тиждень ми очікуємо помірного зниження долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,4 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,1/27,4 грн”, – прогнозує експерт.
За минулий тиждень долар знижувався до гривні у всі робочі дні, за винятком четверга. 27 грудня долар перейшов до зростання, як на готівковому сегменті ринку, так і на міжбанку. Це пов’язано з розширенням гривневої ліквідності, що, ймовірно, викликано компенсацією ПДВ.
Основні прогнози курсу долара на 2019 рік:
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29,08 грн/$ (консенсус-прогноз Мінекономрозвитку);
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29,4 грн/$ (прогноз, закладений у бюджет-2019);
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28,65 грн/$ (оцінки МВФ, закладені в оцінки України).