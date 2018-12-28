Влада без совісті

Історія з туром дітей чиновників з Клинцов в Туреччину органічно вписалася в несправедливі рішення щодо брянцев — жертв Чорнобиля.

Клинцовская передноворічна історія про те, як «Міжнародний благодійний фонд допомоги дітям з важкими захворюваннями імені Андрія Карлова» з подачі місцевих чиновників чудесним чином відправив відпочивати на берег турецький їх дітей, стала ще однією гранню практично повсюдного російського містечкового свавілля.

Показати повністю… Вже зовсім відверто зневажливого ставлення повірили в свою обраність і винятковість «божків» до тих, на чиї податки вони і влаштовують свій життєвий «бенкет». Останнім часом ці історії множаться з таким прискоренням, нанизуючись одна на одну, як іграшки на ялинку, що, здається, вона під їх вагою вже небезпечно розгойдується і ось-ось завалиться.

Але ця брянська бувальщина для мене виявилася просто за межею: як таке могло статися в райцентрі Клинці, які і через 30 років після катастрофи на Чорнобильській АЕС залишаються однією з найбільш радіоактивно «брудних» зон? Невже «благодійний фонд» разом з владою (відбором дітей займався відділ освіти, як пояснює керівництво) не знайшов інший, справедливою і виправданою точки докладання зусиль (грошей) у знекровленій радіацією області? Тим більше що і уряд не шанує тих, хто став чорнобильцями мимоволі: два роки тому були введені нові правила «гри» — федеральне постанову, якою «урізані» десятки уражених радіацією сіл, махом позбавило проживають там багатьох пільг. Людям знизили щорічний додатковий оплачуваний відпустку з 21 до 14 днів, зменшили щомісячні так звані «гробові» і соціальні посібники, скоротили пенсійний коефіцієнт і збільшили на п’ять років пенсійний вік.

Але і це було ще не все. Вступив у дію федеральний закон № 388 — про внесення змін в окремі законодавчі акти. Мова йде про скорочення виплат «чорнобильським» матерям. Раніше молоді мами, які проживають на брудних землях, отримували декретні в розмірі 80% від зарплати. Тепер вони отримують 40% від неї. При цьому прожитковий мінімум в Брянській області на момент введення в дію цього закону склав 9359 рублів. Я кілька разів писала тоді «Росбалте» (зокрема, в статті «Боротьба з радіацією і владою») про протест людей на «брудних» територіях Брянської і Рязанської областей проти цих необгрунтованих, з точки зору незалежних експертів, нововведень. Однак звернення 5000 осіб в суд, аж до Верховного, нічого не змінило в твердій позиції Москви.

І ось що розповіла мені відомий еколог, депутат Брянської обласної думи трьох скликань, голова громадської організації «За хімічну безпеку» Людмила Комогорцева: «Після прийняття постанови з новим переліком (урізаних радіоактивних населених пунктів) фактично закрита життєво важлива для нас програма „Мінімізація медичних наслідків екологічного неблагополуччя в Брянській області“. Скорочені заходи по оздоровленню дітей з радіаційно-забруднених територій, які рішенням влади на папері раптом стали „чистими“. Такий підхід не покращить здоров’я брянських дітлахів. Всього ж по області значно скоротяться обсяги соціальної підтримки майже 61 тисяч осіб».

Ось куди в нормальному громадянському суспільстві і при відповідальних чиновників повинні бути спрямовані погляди благодійників — на цих нещасних людей і їх дітей, які опинилися без вини винуватими. Адже і сама голова згаданої благодійної організації, дружина вбитого дипломата Карлова на церемонії її відкриття більше місяця тому обіцяла, що «фонд буде допомагати хворим дітям, а також молодим людям, які потрапили у важку життєву ситуацію».

У 2013 р., за даними лікарсько-трудових експертних комісій (ЛТЕК) уражених районів області, онкозахворювання тут вийшли на перше місце. Жителі цих районів ведуть натуральне господарство, займаються полюванням, рибальством, збирають гриби та ягоди в забруднених лісах, піддаючи себе внутрішньому опроміненню. У 2011 р. було обстежено більше 121 тисячі жителів проживають на «брудних» територіях. При моніторингу щитовидної залози 91263 людина у 23352 вона виявилася з патологією. Це 25,63% від обстежених, в тому числі у 20% дітей. Крім того, зареєстровано 16% різних хвороб молочних залоз у жінок, включаючи рак.

А кількість дітей-інвалідів в Брянській області, сказала Людмила Комогорцева, в чотири рази вище, ніж у середньому по Росії. В структурі причин малюкової смертності питома вага вроджених вад розвитку майже в п’ять разів перевищив середнє значення цього показника по країні. На радіаційно-забруднених територіях області захворюваність дітей злоякісними новоутвореннями у 1995-1997 рр. перевищувала загальноросійську на 30-70%. За даними групи вчених, прогнозувався подальше зростання захворюваності радіогенних раків щитовидної залози у населення Брянської області (особливо дитячого) — при максимальних показниках в 2016-2021 роках І ось незважаючи на це уряд вирішив, що у брянцев все вже добре, пора їх «оптимізувати»: грошей у бюджеті немає, але ви там тримайтеся.

На тлі цих сумних цифр і людських доль щедрий новорічний подарунок благодійників клинцовским чиновникам виглядає ще огидніше. (За повідомленнями ЗМІ, мер Клинцов Олег Шкуратов, очолив цю поїздку і захопив у неї також свою дочку, — заробляє близько 183 тис. рублів в день. Хоча чиновникам в Росії заборонено займатися бізнесом.)

А для нового благодійного фонду у мене є конкретна пропозиція. З 1993 року ми з групою колег п’ять років надавали благодійну допомогу двом дитячим будинкам у Клинцях. Я звернулася з листом до колишньому меру Москви Юрію Лужкову з проханням допомогти місцевій владі з будівництвом у Почепском районі області («чистому») нових будинків для переведення туди і так вже покараних долею вихованців дитбудинку. (Там Лужков будував для брянських чорнобильських переселенців селище Московський, і це було логічно.) У мерії Москви вже навіть була почата розробка нашого спільного проекту. Однак дефолт 1998 р. зруйнував ці плани. У Клинцях досі так і працює Будинок дитини і Будинок дитинства, а в селищі Чемерна — притулок. Знедолені діти залишаються жити на радіаційної малій батьківщині. (Багато хто вже давно не діти — ровесники катастрофи.) Заступитися, виходить, за них нікому. Чому б Фондом імені Карлова не перейматися цими самими, мабуть, знедоленими в області дітьми? Чому б через 30 років після аварії на ЧАЕС владі разом з благодійниками не збудувати нове житло для цих дитячих будинків в екологічно чистому місці? Зрозуміло, що це завдання набагато складніше, ніж турбота про дітей чиновників.

Цікавий у цьому скандалі ще один нюанс. За повідомленнями друку, цю ганебну історію взяв під особистий контроль губернатор Брянської області Олександр Богомаз. Він назвав її обурливою, а поведінку чиновників — неприпустимим «в першу чергу з моральної точки зору». Великий мораліст, однак, губернатор. А де він був, коли уряд пару років тому розробляло, а депутати приймали закони про скорочення кількості «радіаційних» населених пунктів та про посилення становища людей у ввіреній йому області? Тоді, протестуючи проти цих нововведень, люди були розчаровані і розлючені ще й тому, що майже через рік дізналися — їх губернатор Олександр Богомаз (ставленик «Єдиної Росії» і ОНФ) особисто, як виявилося, дав добро на секвестрування «брудних» населених пунктів області. Це, до речі, і стало одним з вирішальних аргументів на засіданні Верховного суду РФ для відмови в позові представникам народу. Більш того, позивачі (а це кілька тисяч людей!) запрошували в суд представників брянського уряду, але ті проігнорували. Це як з моральної точки зору?

Кинули своїх виборців під укіс секвестрування і депутати. Це з’ясувалося, коли два роки тому матері іншого «брудного» райцентру — Новозибков — стали протестувати проти урізання чорнобильської соціалки. Ініціативна група «Ради матерів міста Новозибков» на чолі з Оксаною Инашевской зверталася з благаннями у всі можливі інстанції. Як повідомляла газета «Брянська вулиця», «в приймальні Сергія Калашникова (сенатора від Брянської області — А. Я.) надійшло чотири звернення, двічі сенатор особисто зустрічався з протестувальниками жінками. …Прибувши в Новозибков на агитпоезде ЛДПР, він розкритикував прийнятий закон, а також постанову уряду РФ про перегляд зон чорнобильського забруднення, що скасовує низку пільг».

Більш того, Калашников, виступаючи на мітингу, кипів праведним гнівом. «У цьому році трагічна дата, 30 років, як стався Чорнобиль. І з чим же ми зустрічаємо сьогоднішній день? Прийняті два закони, що змінюють регіоналізацію чорнобильської зони, а наслідки ви знаєте (скасування пільг). Прийнятий закон, який змінює системи дитячих посібників для чорнобильців. Тобто влада піднесла до 30-річчя Чорнобиля вам черговий подарунок!» — обурювався сенатор перед громадянами.

Та тільки дуже швидко протестувальники новозыбковские жінки звинуватили його у брехні. Виявилося, що він сам голосував за прийняття закону про урізання чорнобильських виплат молодим матерям.

Ось така у нас «подекуди ще часом» брехлива і цинічна влада. І чиновники з Клинцов — плоть від плоті, ідеально в неї вписуються і доповнюють один одного. Влада без совісті — це вже, здається, остаточний її діагноз.