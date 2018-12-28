Силовики Путіна почали боротьбу: у Кремлі небезпечна ситуація

Костянтин Боровий про боротьбу між силовими структурами Путіна

У Росії загострилася конкуренція між силовими кланами – ФСБ завела справу про порушення закону про оборонне замовлення з-за постачання продуктів для Росгвардии, очолюваної Віктором Золотова, який відомий своєю погрозою на адресу Олексія Навального. Про значення цієї ситуації і вплив її на Донбас “Апострофу” розповів російський опозиціонер Костянтин Боровий.

Це конкуренція і боротьба між різними, так званими диванними партіями всередині Кремля, які борються за вплив, близькість до президента, фінансування і ситуацію, в якій вони можуть виявитися після відходу Путіна. Їм потрібно зберегти вплив в так званому перехідному періоді.

Тобто ми бачимо звичайну, досить жорстку конкуренцію, яка в основному проходить не дуже цивілізованих формах. Але це силовики, які не володіють інструментами дипломатичної боротьби, володіючи при цьому інструментами інтриг.

Золотов спробував висунутися в інформаційний простір, стати помітною фігурою. Але перш за все його помітили конкуренти і зрозуміли, що він заявив про посилення свого впливу – а це трохи самоподстава. І природно, з ним почали боротися. Наскільки я знаю, початковий компромат на Росгвардию – це те, що Навальний отримав від своїх кураторів в спецслужбах (від Чемезова). Але цей компромат спровокував Золотова на спробу виправдатися і відповідні дії проти Навального. І таким чином ФСБшники домоглися свого, оскільки Золотов не семи п’ядей у лобі. Кажуть, що він звіти не міг писати самостійно, просячи друзів це робити. І він легко заковтнув блешню конкурентів.

Звичайно, Золотов сам собі завдав серйозної шкоди. Якщо б він не зробив проблему публічної, то вона могла зникнути сама собою, як багато інших сливи через Навального – проти Медведєва та інших чиновників. Але Золотов заковтнув цю блешню, вийшов на публічний простір і отримав в повній мірі.

Повторюся, це конкуренція і конкурентна боротьба всередині кремлівської партії. І така боротьба не є ознакою дестабілізації. Більш того, Путін підтримує таку боротьбу і конкуренцію. У початковий період свого правління Путін намагався концентрувати всі в один руках – тоді ФСБ почала дуже активно контролювати армію, ГРУ та інші спецслужби. Але Путін з часом вирішив, що більш оптимальною технологією буде конкуренція, в якій допускається випускання союзників, які між собою розбираються. У всякому разі, вони не думають про об’єднання проти самого Путіна. Але це небезпечна штука – в якийсь момент вони можуть зрозуміти, що джерело їх проблем – сам Путін, якого вони завзято захищають.

Ця ситуація не призведе до якихось змов, тому що їх благополуччя і існування залежать від існування самого Путіна. Дійсно, при серйозному посиленні одного з гравців в оточенні Путіна інші починають намагатися його вкусити і зжерти. Наприклад, у Радянському Союзі це називалося боротьба бульдогів під килимом – коли назовні майже нічого не виходить крім злісних огрызаний і якихось ознак цієї боротьби. Але це боротьба між угрупованнями в Кремлі.

На Донбасі ця боротьба ніяк не позначиться, оскільки там своя спонтанна і достатньо складна ситуація, в яку залучають армію, різні спецслужби, в тому числі приватні військові кампанії (ПВК Вагнера). З бюджетами там погано. Проект “русский мир”, який у свій час було виділено величезну фінансування, потихеньку згортається. Різні учасники намагаються відповзти від нього, тому що цілком очевидно, що скоро тим чи іншим способом проект буде закритий.

Наскільки я розумію, то Путін зацікавлений, щоб ця точка нестабільності продовжувала існувати, але якихось радикальних рішень, нових інвестицій, кадрових і фінансових вливань там не буде. А все, що було зроблено, вважається достатнім. Тому суперництво силовиків навряд чи відіб’ється на Донбасі, де досить ясний розклад сил. Все-таки у Путіна на Донбасі не офіційний контроль, а дії через механізми спецслужб, коли неугодних просто вбивають. На Донбасі інша технологія та інші інтереси, тому цими проектами не можна досягти великої слави. Швидше там з’являються якісь слабкості і провали спецслужб і військових.