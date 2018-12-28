Помер найстаріший житель США

Чоловік помер у віці 112 років.



У США у віці 112 років помер найстаріший американець, а також найстаріший ветеран Другої світової війни Річард Овертон. Про це в п’ятницю, 28 грудня повідомив телеканал CNN.

Смерть чоловіка підтвердили члени його сім’ї. За їх словами, раніше Овертон був госпіталізований з пневмонією.

Річард Овертон народився в 1906 році і три роки відслужив в армії під час Другої світової у складі авіаційного інженерного батальйону на різних островах Тихого океану, в тому числі в Перл-Харборі, на Окінаві і Іводзімі.

Довгожитель говорив, що не любить згадувати про війну і “забув”.

У 2013 році він зазначив, що не приймає ніяких ліків, а своєї довгої життям завдячує Богу.

“Я п’ю віскі в своєму кави. Іноді я п’ю його (віскі − ред.) в чистому вигляді. Я курю сигари, видихаю дим, а не ковтаю його”, − заявив Овертон у віці 107 років.

Більшу частину життя він провів у місті Остін – столиці штату Техас.