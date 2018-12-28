«ОТП Капітал» купив недержавний пенсійний фонд «Фріфлайт»

Столична компанія з управління активами (КУА) «ОТП Капітал» стала одноосібним засновником відкритого недержавного пенсійного фонду (НПФ) «Фріфлайт» замість «Науково-виробничого підприємства «Укрпромінвест».

«Зараз це невеликий фонд, але у нас на нього великі плани. Ми плануємо переорієнтувати фонд виключно на валютні активи», – йдеться в прес-релізі «ОТП Капітал».

Згідно з ним, «ОТП Капітал» управляє активами «ФриФлайта» з серпня 2017 року, але не повністю визначала його інвестиційну стратегію, яку встановлював Рада пенсійного фонду, обраний попереднім засновником. Із зміною засновника і формуванням нової Ради фонду «ОТП Капітал» повністю контролює цей НПФ і відповідає за його роботу, зазначається в повідомленні.

«Фріфлайт» був заснований у 2007 році для недержавного пенсійного забезпечення учасників незалежно від місця та характеру їх роботи. Зараз учасниками фонду є 191 осіб, а активи фонду складають 736 тисяч грн.

«З перезапуском цього фонду і стартом його продажу, у тому числі і через відділення «ОТП Банку», ми розширюємо лінійку наших пенсійних фондів», – наводяться в релізі коментар керівника департаменту маркетингу та продажів «ОТП Капітал» Віталія Дышлового.

Раніше SKELET-info повідомляв, що екс-керівник департаменту з управління діяльністю пенсійного фонду КНПФ НБУ Олег Макаренко подав позов до Печерського райсуду з вимогою поновити його на посаді.