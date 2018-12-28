Голова Центру “Е” Тимур Валиулин подав у відставку. У нього знайшли нерухомість за кордоном

Керівник главку МВС по боротьбі з екстремізмом Тимур Валиулин подав прохання про відставку, оголосив глава відомства Володимир Колокольцев. ЗМІ повідомили про його відставку ще на початку грудня і пов’язали її з тим, що у Валіуліна виявилася незадекларована власність за кордоном.

“Це суто кадрові питання, які зараз знаходяться в практичній площині виконання”, – сказав Колокольцев на прес-конференції, відповідаючи на питання про відставку Валіуліна.

Президент Росії Володимир Путін призначив Валіуліна начальником головного управління з протидії екстремізму МВС (відомого також як Центр “Е”) в 2012 році. Згідно з положенням про МВС, його вище керівництво призначається і звільняється від посади указом глави держави.

До цього Валиулин чотири роки очолював центр по боротьбі з екстремізмом московської поліції.

У жовтні 2017 року Валиулин пропонував карати батьків і вчителів за участь дітей в акціях протесту.

У квітні цього року мінфін США вніс Валіуліна і ще більше 20 росіян в санкційний список, звинувативши їх в участі “у дестабілізуючої діяльності російського уряду”.

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Про звільнення Валіуліна у відставку російські ЗМІ повідомили 11 грудня. Як писав “Комерсант”, його звільнення пов’язане з тим, що в декларації про своє майно і доходи за 2011 рік він не вказав квартиру в Болгарії. За даними джерел газети, це майно Валиулин придбав до 2010 року, а продав у 2012 році.

Про закордонне майно поліцейського стало відомо після його шлюборозлучного процесу з колишньою дружиною Галиною Міхеєвої, яка працює в московському главку МВС. Через майнових позовів між екс-подружжям Міхєєва вирішила проінформувати про незадекларованої нерухомості Валіуліна керівництво МВС, кажуть співрозмовники видання.

РБК уточнювало, що Міхєєва написала рапорт заступника міністра генерал-полковнику Михайлу Ваничкину, в якому розповіла про нібито незадекларированном майно екс-дружина не тільки в Болгарії, але і про будинок в Італії.

За законом “Про службу в органах внутрішніх справ РФ” подання співробітником поліції завідомо недостовірних або неповних відомостей про майно вважається грубим порушенням службової дисципліни, порушник підлягає звільненню в зв’язку з втратою довіри”.

Джерело РБК в центральному апараті МВС уточнював, що Валіуліна звільнили з формулюванням “за втрату довіри”. “Комерсант” повідомляв, що указ президента ще не підписаний, але в документі буде саме таке формулювання. Інше джерело РБК стверджував, що Валиулин звільнився за власним бажанням.