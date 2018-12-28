МОК вимагає від російських спортсменів повернути олімпійські медалі

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) продовжує чекати повернення 24 медалей, які відібрали у російських спортсменів, викритих у застосуванні допінгу на Іграх 2008, 2012 і 2014 років. Як повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на ЗМІ, у легкій атлетиці російськими олімпійцями були повернуті лише п’ять медалей.

Повідомляється, що МОК звернувся з офіційним листом Олімпійський комітет Росії (ОКР) з вимогою до 24 грудня повідомити всі національні федерації про необхідність повернути нагороди. Це повинні зробити і чисті спортсмени, які виступали в одній команді або екіпажі з порушниками.

Масштабні повторної перевірки допінг-проб учасників літніх Олімпіад 2008 і 2012 років, організовані МОК напередодні Ігор-2016, виявили порушення антидопінгових правил кількома російськими спортсменами, олімпійські результати яких після тривалих розглядів, у тому числі і в Спортивному арбітражному суді, були анульовані.

У зимових видах спорту МОК раніше звинуватив у порушенні антидопінгових правил 43 російських спортсменів, які брали участь в Іграх у Сочі. Спортивний арбітражний суд виправдав 28 олімпійців. Завойовані медалі повинні повернути бобслеїсти, які перемогли в двійках і четвірках.

21 листопада Московський міський суд вперше в історії спору дозволив президенту Федерації бобслею Росії Олександру Зубкову не виконувати рішення Спортивного арбітражного суду і не повертати дві золоті медалі Олімпійських ігор 2014 року в Сочі. Олімпійський комітет Росії оскаржив це рішення. В ОКР вважають, що воно може призвести до усунення російської збірної від участі в Олімпійських іграх в 2020 році і невизнання рішення спортивного арбітражу по 28 російським спортсменам, виправданим у справі про допінг.

Міжнародний олімпійський комітет відсторонив Росію від участі в зимових Олімпійських іграх у 2018 році в Пхенчхане через “вибудуваної на державному рівні системи застосування допінгу”. Раніше через “допінгового скандалу російські легкоатлети не змогли взяти участі в літніх Іграх в Ріо-де-Жанейро, а на Паралімпіаді в Бразилії спортсменів з Росії не було взагалі.