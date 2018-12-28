У Фінляндії затримали розшукувану Інтерполом росіянку

Мова йде про наркотики і відмиванні грошей.

Громадянку РФ затримали у Фінляндії за зверненням американських властей. Про це повідомляє консульський відділ посольства РФ у Фінляндії.

“15 грудня Прикордонною службою Фінляндії в аеропорту міста Вантаа затримана прямувала з Санкт-Петербурга транзитом в Іспанію громадянка Росії Терада Світу, 1988 року народження (до 2017 року – Вовк Оксана)”, – йдеться в повідомленні.

Як уточнила фінська сторона. затримання здійснене на підставі ордера Інтерполу за зверненням американських властей.

За словами самої Тэрады, США звинувачують її в тому, що в період проживання в США з 2013 по 2016 рік вона порушила законодавство у сфері боротьби з розповсюдженням наркотиків і відмиванням грошей. Свою вину вона заперечує.

Фінляндія відправила США запит про надання до 29 січня 2019 року доказів обґрунтувань звинувачень, вивчивши які, Мін’юст Фінляндії прийме рішення про депортацію росіянки в Штати чи відпустить її на свободу.