У США назвали найбільш шанованих жителів країни

Трамп не очолив рейтинг.



В 11-й раз шанованим чоловіком світу у США назвали 44-го американського президента Барака Обаму, а нинішній глава держави Дональд Трамп прийшов другим вже четвертий рік поспіль. Про це свідчать результати соціологічного дослідження компанії Gallup.

Якщо Обама в 2019 році знову займе 1-е місце, він буде на одному рівні з рекордсменом рейтингу – колегою по колишньої президентської адміністрації Дуэйтом Ейзенхауером: того американці визнавали найбільш шанованим 12 разів.

Самою шанованою жінкою в американців за станом на початок грудня 2018 року є Мішель Обама – дружина 44-го президента США Барака Обами.

Таким чином, завершився 17-літній період, коли очолювала цей рейтинг Хілларі Клінтон, колишня перша леді США, екс-держсекретар і президентський кандидат на виборах 2016 року. На цей раз вона зайняла 3-е місце, пропустивши вперед телеведующую Опру Вінфрі.

Нинішня перша леді країни Меланія Трамп знаходиться на 4-му місці, а британська королева Єлизавета II увійшла в топ-10 в 50-й раз.

Опитування проведено з 3 по 12 грудня 2018 року серед 1025 дорослих американців, похибка не перевищує 4%. Його проводять з 1946 року (за винятком 1976-го).