У Ленобласті чоловік бив і гвалтував п’ятирічну дівчинку

У Ленобласті завершено розслідування кримінальної справи відносно 33-річного жителя Тосно, обвинуваченого в згвалтуванні і побиття п’ятирічної дівчинки, повідомили «Росбалту» в прес-службі регіонального Слідчого комітету.

Встановлено, що в період з травня по червень чоловік поглумився над дочкою своєї співмешканки. Крім цього, на початку травня, перебуваючи на дачі в селі Ушаки, він вдарив дитину мокрим рушником по обличчю і вибив їй зуб. Йому не сподобався плач дівчинки. Чоловік був п’яний.

Раніше обвинувачений був засуджений за наркотики.

Кримінальну справу направлено на новий розгляд.