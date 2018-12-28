Гламурний газівник Сергій Горовий: як спільники Януковича продовжують наживатися на українцях

Відомий «регіонал», який мріє стати президентом України Юрій Бойко в 2010 році проштовхнув на пост ПАТ «Київгаз» свого зятя Сергія Горового. Екс-віце-прем’єр міністр України давно і ґрунтовно опанував «газову» тему, ставши автором численних махінацій з паливними ресурсами. Зайнявши в черговий раз ключове місце в паливно-енергетичному секторі економіки, страждаючи від великої зайнятості і побоювань безповоротно втратити відкрилися величезні перспективи, він привернув надійного помічника. З обранням президентом Віктора Януковича настав час всіх «донецьких». Абсолютно на все була накладена їх лапа, пише Антикор.

Столиця України є одним з найбільших споживачів природного газу. По всім міським кварталам протягнуто 4,5 тисячі кілометрів газопроводів. По мікрорайонах розкинута мережа з 1300 газорегуляторних пунктів і 650 станцій катодного захисту. Крім 2-х мільйонів жителів міста послугами «Київгазу» користуються більше 3-х сотень промислових підприємств і 1300 організацій комунального господарства. Упускати можливість контролю над столичною газовою трубою, перекачувальної мільйони кубометрів газу і звертає його в мільярди гривень, ніяк не відповідало кипучу натуру найближчого помічника прем’єра Миколи Азарова.