Мураєв Євген. Великі амбіції чи банальна політична проституція. ЧАСТИНА 2

ПРОДОЛЖЕНЕ. ПОЧАТОК: Євген Мураєв. Великі амбіції чи банальна політична проституція. ЧАСТИНА 1

Євген Мураєв не може прожити ні дня без скандалу. Однак більшість з них народний депутат провокує виключно сам, над деякими ж гарячими темами працюють проплачені журналісти.

Так, нещодавно народному депутату приписали причетність до організації нападів на націоналістів.

«Народний депутат Євген Мураєв причетний до організації нападів на націоналістично налаштованих активістів C14. Саме ставленики депутата кинули вибуховий пристрій у вікно квартири координатора організації С14 Сергія Мазура в Борисполі Київської», – написав журналіст А. Гуторчук у своєму блозі з посиланням на інформоване джерело.

Журналіст запевняє, що Мураєв створив загін бойовиків, які мають намір знищувати націоналістів. «Це злочинне угруповання складається з російських бойовиків, які воюють на Донбасі», – наводяться слова джерела в оприлюдненій інформації.

А перший погляд, такого роду витік інформації – політичний крах кар’єри для будь-якого проукраїнського політика, але тільки не для Мураєва, адже він збирає голоси не націоналістів, а проросійськи налаштованого населення, а його в Україні не мало.

Здавалося б, негативно на іміджі політика міг позначитися і його відхід від подружжя. Нардеп залишив племінницю лідера партії «За життя» Вадима Рабиновича – Валерію Мураеву, з двома дітьми, заради молодої актриси Катерини Гордієнко.

Але, як тільки форуми і сайти вщухли, розгорівся черговий скандал, коханка Мураєва знялася в російській кинопропаганде. Вона взяла участь у зйомках кінострічки «Спасибі дідові за Перемогу» разом з актором Єгором Бероєвим, комедії «Новорічний переполох» (2017) разом з акторами Володимиром Меньшовим і Яном Цапиком, яким заборонений в’їзд в Україну. І знову скандальні факти з біографії нардепа додали Мураеву голосів на території Східної України. Саме скандальний піар Євгена Володимировича продуманий до дрібниць.

Ці і подібні звістки про Мураеве розлітаються в ЗМІ як гарячі пиріжки, при цьому ніхто не вичищає їх з сайтів. У той же час серед журналістів чомусь не користуються попитом новини про політичних, економічних махінаціях нардепа. Ми наведемо приклад лише кількох.

Так, не обійшлося без казусів участь Мураєва в тендері на будівництво мостового переходу між парками «Хрещатий» і «Володимирська гірка» у столиці України.

КП «Інженерний центр» підписало відповідний договір на чверть мільярда гривень з ТОВ «Спецавто-Буд». Директор компанії — Сергій Дубенко, який раніше очолював партію «Перемога», пізніше перейменовану в «Силу народу», яку за 17 тис. доларів купив Євген Мураєв. Так, а в чому ж скандал? Справа в тому, що заявки на участь у тендері подали шість компаній. Однак до аукціону допустили лише ТОВ «Спецавто-Буд» і ТОВ «Джет Альянс». 5 листопада 2018 року ПП «Укратоменергобуд» та ПП «Мостобудівне управління №1» поскаржилися в Антимонопольний комітет України (АМКУ) на рішення тендерного комітету КП «Інженерний центр» з приводу відхилення їх пропозицій, вважаючи їх незаконними. Проте в АМКУ не встигли розглянути ці скарги у зв’язку з тим, що заявники відкликали свої скарги.

У підсумку за результатами аукціону перемогла пропозиція ТОВ «Спецавто-Строй», яке запропонувало ціну на 4 млн гривень нижче, ніж єдиний конкурент. До речі, для ТОВ «Спецавто-Строй» — це перший виграний тендер за трирічну історію компанії. При цьому фірми, які не були допущені до конкурсу, мають досить значний послужний список. Таким чином, Євген Мураєв, натиснувши на потрібні важелі, отримав вигідний контракт, а буде міст – це питання другорядне.

Втім, це далеко не перший випадок, коли Євген Володимирович має зв’язки в догоду своїм політичним бізнес-інтересам.

Так, після президентських виборів 2010 року, коли прийшов час зміни голів райдержадміністрацій, депутат облради Євген Мураєв влаштував публічну «порку» тодішньому голові Зміївської РДА Анатолія Гацька, звинувативши того у всіх смертних гріхах і навіть до зниження надоїв місцевих корів. У підсумку після скандалу місце Гацько зайняв сам Мураєв.

У 2011 році вже голови РДА Мураєва не влаштував районний прокурор Олег Бурцев, який вже занадто «чіплявся» до керівника району. Пославшись на якихось скаржників-бізнесменів, Євген Володимирович накатав кляузу в обласну прокуратуру, та почала перевірку Бурцева за фактом вимагання хабарів. Підключив наш герой і до війни проти законника і тодішнього губернатора Михайла Добкіна. Підтвердження скарги Мураєва не знайшли, тим не менш незручного прокурора перевели в інший район.

Скромне житіє харківського мільйонера

Мільйонер Євген Мураєв, незважаючи на десятки пачок гривень та іноземної валюти під його матрацом, не соромиться оббирати простий народ і за рахунок державного бюджету жити в Києві, і кататися по Україні (загалом користуватися пільгами народного депутата). Усе його життя складається за принципом «копійка рубль береже».

І так, весь минулий рік Євген Мураєв жив за державний рахунок в готельному номері площею як пристойна однокімнатна квартира (53 кв. м.).

За оренду апартаментів у 2017-му з держбюджету Мураеву відшкодували 191 тис. 80 грн. (в 2015 і 2016 роках — приблизно по 168 тис. грн.). Крім того, Мураєв отримав ще 252 тис. 825 грн. інших компенсаційних виплат пов’язаних з його депутатською діяльністю. Питання лише з якою, якщо Мураєв регулярно прогулює засідання, не веде прийом громадян, і взагалі нічого не робить для держави?

З нерухомості у Мураєва квартира в Харкові площею 170,6 кв. м., набута за 1 млн. 161 500 тис. грн. у 2006 р. Варто відзначити, що в минулому році депутат орендував частину нежитлового приміщення (128,6 кв. м.), в той же час в декларації не вказано, яку суму Мураєв сплатив в якості орендної плати.

Народний депутат власник великого медіа-холдингу. За даними SKELET-info, Мураеву належать корпоративні права ТОВ «Новини 24 години» (100% — 15 млн. 954 тис. 283 грн.), до 2016 р. депутат володів правами на ТОВ «Креатив» (51% — 191 грн.).

З 2015 року у власності Мураєва техніка та обладнання (телекомунікаційний комплекс) в кількості 877 одиниць вартістю 24 млн. 671 тис. 138 грн. У 2016 році Мураєв докупив ще 34 одиниці за 328 тис. 834 грн.

З особистих цінних речей у нашого героя троє золотих наручних годин (Breguet, Bovet, Rolex) і карабін Blaser Attache (всі придбано в 2015 р.).

За останні п’ять років Мураєв зміни три автомобіля. У 2013-му він їздив на Mercedes-Benz S 500 L 4 MATIS 2007 р. в. В 2014-му докупив за 960 тис. грн. Lexus LX 570 універсал-В 2012 р. в. В 2015-му декларації Мураєва у невідомому напрямку зник «мерин», а в 2017-му канув в лету і Lexus, зате з’явилася TOYOTA LAND CRUISER 200 2017 р. в., яку депутат купив за 3 млн 640 тис. грн.

На рахунку в банку у Мураєва сущі копійки 3 985 тис. грн. і 281 євро. При цьому він задекларував 10 млн. 150 тис. грн., 2 млн. дол. і 1 млн. євро готівки. До речі, в 2015-му Мураєв видав своїй же фірмі мільйонний кредит, який вона виплачує йому донині. Борг підприємства на сьогодні становить 523 тис. грн.

При цьому незрозуміло, звідки у депутата такі кошти, якщо з офіційних доходів у нього тільки зарплата (в 2015-му році вона становила 70 тис. 955 грн., у 2016-му – 122 тис. 866 грн., у 2017-му – 200 тис. 627 грн.) і дохід від здачі в оренду свого майна своєї ж телекомпанії (в 2017-му дохід від здачі в оренду приніс Мураеву 420 тис. грн).

Торік депутат пішов від дружини, та у свою чергу прихопила з собою 15 картин XIX-XX століття, також вона забрала свої прикраси і троє золотих годинників з дорогоцінними каменями (Rolex Daytona, Chopard, Hublot). Забрала все це Валерія Мураєва на BMW X6 XDRIVE 35I/E71 2011 р. в.

У декларації Мураєва позначені двоє його синів, хоча ті проживають з матір’ю, при цьому немає ніякої інформації, чи сплачує батько їм аліменти.

«Ти чиїх будеш, чий холоп питаю?»

Як ми вже відзначали, Євген Мураєв відомий своєю жорсткою критикою діючої влади і президента України Петра Порошенка. Депутат не скупиться у виразах і навіть назвав Петра Олексійовича «щуром».

«Немає нічого небезпечніше щури, загнаною в кут. Саме така зараз ситуація з президентом України, йому треба якось з цього виходити — і без політичних втрат», — сказав Мураєв в ефірі телеканалу «НАШ».

Завдяки своїм нібито проросійським поглядами депутат навіть потрапив в «чистилище» українського сайту «Миротворець». Політик звинувачується в пособництві терористам і російським окупантам, в участі і організації антиукраїнських інформаційних спецоперацій Росії (країни-агресора).

«Центр «Миротворець» просить правоохоронні органи розглядати дану публікацію на сайті заяву про вчинення цим громадянином усвідомлених дій проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень», — сказано на сайті. Тим не менше, крім млявою критик від силовиків на адресу Мураєва не надійшло жодної підозри або обвинувачення. Цікаво, чому…

Виступаючи в ток-шоу, Євген Володимирович відкрито як би підігрує Росії, то назве Революцію гідності переворотом, то Сенцова терористом. Багато вирішать, мовляв, Мураєв – хлопчик Кремля. Але ні…

Примітно, що Мураєв відколовся від групи Рабиновича-Медведчука як раз в той час, як у партії з’явилася ідея висунути єдиного кандидата від південно-сходу. Так, сіючи смуту не тільки в рядах однопартійців, але і серед виборців, Євген Володимирович голосно грюкнув дверима і пішов. Питання: До кого? Наївно припускати, що у харківського політика стільки амбіцій, а головне сил, щоб перемогти на виборах. Мураєв — не дурень, він розуміє, що в даній ситуації малоймовірний його виграш як кандидата в Президенти. Тому він і бігає з кутка в куток у пошуках майбутнього переможця, до якого можна буде присмоктатися на майбутні п’ять років.

На даний момент Мураєв підіграє Новинському і Ахметову, тим самим розчищаючи шлях Петра Порошенка.

Це підтверджує і відома на всю Україну адвокат Тетяна Монтян. За її словами, будує з себе опозиціонера Євген Мураєв – це проект Порошенко, спрямований на російськомовну та проросійську цільову аудиторію.

«Я взагалі не розумію, навіщо Семченко ходить на канал до цього ублюдку Мураеву, невже хтось досі не знає, хто такий Мураєв. Я рада, що Семченко нарешті прозрів. Після того, як Мураєв вчинив зі мною, особисто у мене ніяких ілюзій щодо нього не було, я всім розповідала, що хлопці, ви ще побачите, яка це тварина. Це нинішній політпроект Порошенка для іншої цільової аудиторії… Як можна одночасно і майдаунам подмахивать, і, типо, косити, що ти такий весь об’єктивний і проти війни? Це ж несерйозно, але є купа лохів, які на це ведуться», – заявила Монтян.

У той же час варто згадати, що як тільки Мураєв пішов від Рабиновича, голова Луганської обласної регіональної організації партії «За життя» Ростислав Дубової голосно заявив, що депутат переметнувся до Порошенка.

«Мураєв – це черговий проект Банкової, що це людина, яка зрадила електорат південного сходу, який я представляю в тому числі», — сказав він.

На сьогодні у SKELET-info також є інформація про те, догляд Євгена Мураєва з партії «За життя» безпосередньо пов’язаний з пропозицією Петра Порошенка.

Так, український Гарант пообіцяв, що в разі своєї перемоги на виборах забезпечить опозиційному політику тепле місце біля корита. В обмін на це Мураєв повинен буде зробити все можливе, щоб жителі південно-сходу України не мали можливість голосувати за єдиного кандидата. По суті, завдання Євгена Володимировича – роздрібнити голоси електорату, тим самим забезпечивши перемогу «шоколадному» президенту. На користь цього міркування такі факти:

— проти Мураєва, не дивлячись на його відверто сепаратистські заяви, що підривають державний суверенітет, не порушено жодної кримінальної справи;

— з народного депутата не знята недоторканність, і депутат не відправлений за грати, наприклад, як Надія Савченко;

— протизаконну діяльність телеканалу «НАШ» «кришують» правоохоронці.

На сьогодні ми дотримуємося тієї думки, що Євген Мураєв має безпосередньо відношення до команди Петра Порошенка і його імідж проросійського кандидата від південно-сходу ніщо інше, як фікція. У той же час ми хочемо відзначити, що, знаючи продажний характер Євгена Володимировича, ні в якому разі не можна виключати, що в останній момент наш герой не перекинеться на бік явного фаворита виборчих перегонів. Так само той факт, що ряд фірм та медіа-ресурсів Мураєва отримують фінансування з Росії, може свідчити про те, що Євген Володимирович в самий останній момент запросто зможе перейти на бік російських політиків, ну, звісно, якщо ті, запропонують куш побільше порошенківському.

Валерія Романова, для

Мураєв Євген. Великі амбіції чи банальна політична проституція. ЧАСТИНА 2 оновлено: Грудень 28, 2018 автором: creator