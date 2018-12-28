У нардепа Омельяновича з «Опозиційного блоку» знайшли 20 земділянок

Народний депутат Денис Омелянович від фракції «Опозиційний блок» не задекларував 20 земельних ділянок в Донецькій області. Про це повідомляє прес-служба Національного агентства з запобіганню корупції (НАПК).

Так, відомство за результатами повних перевірок декларацій народного депутата виявило ознаки кримінального правопорушення, пов’язаного з корупцією — умисного декларування недостовірної інформації.

Встановлено, що народний депутат, подаючи декларацію за 2015 рік, не задекларував 19 власних земельних ділянок та один земельну ділянку дружини, які розташовані в Донецькій області і більшість призначені для ведення особистого господарства.

«Орієнтовна загальна вартість земельних ділянок на ринку за станом на звітну дату склала понад 16 млн грн. Крім того, депутат не вказав у декларації, що є власником 1/3 квартири, і не задекларував квартиру дружини», — підкреслили в прес-службі.

Зазначені об’єкти посадовець не вніс у декларацію за 2016 рік. Про ознаки кримінального правопорушення НАПК повідомило Національне антикорупційне бюро, направивши обґрунтовані висновки про ознаки кримінальних злочинів в діях посадової особи.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Омелянович за місяць проголосував у Верховній Раді лише три рази.