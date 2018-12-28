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Управління справами президента виділив 400 млн рублів на закупівлю преміальних авто

Управління справами президента витратить майже 400 млн рублів на закупівлю дорогих автомобілів. Відповідні тендери розміщені на порталі держзакупівель.

У рамках закупівлі, розміщеної 24 грудня ФГУП «Підприємство по поставках продукції ” Управління справами президента», планується закупити 78 автомобілів Genesis. Загальна сума тендеру — 194 млн рублів. Таким чином вартість однієї машини становить 2,5 млн рублів. Судячи з інформації з сайтів офіційних дилерів даної моделі, за 2,5 млн рублів можна купити авто в максимальній комплектації потужністю 250 л. с. В самій закупівлю ніяких документів з необхідними характеристиками немає.

Ще одна закупівля — на 199 млн рублів — розміщена 25 грудня. ФГБУ «Транспортний комбінат „Росія“ Управління справами президента» планує закупити 78 автомобілів. Втім, конкретні марки і моделі в документах не вказані. Відомо лише, що планується закупити 64 автомобіля бізнес-класу по 2,1 млн рублів за штуку, а також 15 автомобілів представницького класу по 4,5 млн рублів кожен.

За ці гроші можна вибрати авто з досить великого спектру марок і моделей. Втім, якщо судити за розміщеними раніше тендерів, управсправами президента закуповує BMW та Ford. Так, тільки за останній місяць справами розмістило більше десяти тендерів на ремонт і обслуговування машин цих марок. Загальна сума контрактів перевищує 20 млн рублів.