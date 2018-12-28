ВШЕ: в Росії 2019-й стане п’ятим роком падіння реальних доходів населення

Темпів зростання зарплат росіян в 2018 році було недостатньо для того, щоб компенсувати падіння реальних доходів населення, про це йдеться в огляді Вищої школи економіки «Коментарі про державу і бізнес», про це пише РБК.

За даними економістів, в наступному році швидкість підвищення зарплат різко впаде, і реальні доходи росіян – теж.

Як пише в огляді економіст Світлана Мисихина, 2018 рік може стати п’ятим роком падіння реальних доходів громадян, тобто доходів, скоригованих на рівень інфляції. За січень—листопад 2018 року реальні доходи росіян знизилися на 0,1% в річному вираженні.

При цьому, зазначає економіст, якщо негативна динаміка показника збережеться в грудні, то, всупереч очікуванням влади, реальні доходи росіян за підсумками 2018 року знову скоротяться.

Так за підсумками перших трьох кварталів 2018 року зростання реальних зарплат склав 10,2%, 7,6% і 6,3% відповідно. Це було пов’язано із тимчасовим підвищенням виплат працівникам бюджетного сектору перед виборами президента Росії. З січня по вересень їх зарплати в середньому зросли на 27,4%, а кількість працівників – зменшилася на 5,1%.

У жовтня витрати населення стали рости швидше, однак істотно зріс і рівень закредитованості росіян.