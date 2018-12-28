В Ісландії машина з туристами впала з мосту: є жертви

Автомобіль упав з висоти 8 метрів.



У четвер в Ісландії в результаті автомобільної аварії загинули троє британських туристів, яких і дитина. Про це повідомляє BBC.

«Троє британських туристів, у тому числі дитина, загинули після того як їх автомобіль Toyota Land Cruiser, в якому всього знаходилися 7 чоловік, в 9:30 впав з мосту на шляху з міста Киркюбьяккарлустур до національного парку Ватнайекуль», – йдеться в повідомленні.

Автомобіль упав з висоти 8 метрів.

Інші двоє дорослих і двоє дітей, які потрапили в аварію, але вижили, зараз знаходяться в лікарні у важкому стані.

Люди, які стали жертвами цієї дорожньо-транспортної пригоди були членами двох британських сімей.