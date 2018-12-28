Леонід Гозман: “Лицемірство”

“Огиду викликає дуже багато. Зараз я про лицемірство, став однією з сил. Володін запропонував переглянути Конституцію – треба, мовляв, проаналізувати, що працює, а що ні, що треба змінити, не чіпаючи базових статей, звичайно. Ну, сказав і сказав. Мало хто що говорить”, – пише політик і громадський діяч в Facebook.

“Але всі ж розуміють – він вже знає, що хоче там змінити. То яку-небудь державну ідеологію нам впарити, то дозволити довічне президентство. І що він погодив свою “ініціативу” з Путіним. І що це просто спектакль, який вони навіщось розігрують, роблячи вигляд, що збираються щось там аналізувати. А вони при цьому дивляться поглядом чистим і щирим.

Або зовсім з іншої області. Приймає начальство рішення про збільшення зарплат викладачів Вузів. Серйозне збільшення, не копеечном. При цьому начальство точно знає, що грошей на це немає, і не передбачається. А були, їх би теж не дали – он Донбасу треба, купол собору в Гавані золотити треба, Сирія знову ж таки, та й себе гріх забувати.

Тому на виконання власного рішення начальство каже професорам – а ви заробіть, гранти знайдіть, от у вас і збільшиться дохід. Хтось, до речі, заробляє, тільки ви, начальство, при чому? Не заважаєте або заважаєте не сильно? Забираєте 60 відсотків від гранту, а могли б і дев’яносто?

А зараз придумали і зовсім добре. Треба професорів і всяких там наукових співробітників переводити на півставки. При збереженні повної навантаження, зрозуміло. А платити в реальності лише трохи менше, ніж раніше або навіть стільки ж. Зарплата за звітами тут же стрибне вгору, грошей на це виділяти не треба, слідкуйте за руками, всі щасливі!

Традиції у нас в цьому сенсі, звичайно, сильні – від суботників до добровільних підписок на позики. Але нинішнє керівництво країни ці традиції творчо розвиває. Цього в них не відбереш.

Все добре, тільки дуже огидно!”